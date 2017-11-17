ДТП с 15 погибшими в Марий Эл устроили водители с 20-летним стажем

Появилась новая информация об автокатастрофе, которая накануне произошла в Килемарском районе Республики Марий Эл. Оказалось, что водители столкнувшихся лесовоза и микроавтобуса имели
20-летний стаж.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, в 2016 году на участке трасы, где случилась эта трагедия, был сделан ремонт проезжей части, обновлена разметка и проведена замена дорожных знаков.
Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом на 74-м километре региональной автодороги Р-173, в 5 километрах от населенного пункта Визимьяры. В катастрофе погибли 15 человек, несколько пассажиров получили травмы.
Марина Панькова, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл: «Пострадавших было доставлено 5 человек, в том числе трое детей. Один ребенок доставлен в детскую республиканскую больницу. Двое детей в возрасте 14 и 17 лет были доставлены в городскую больницу и прооперированы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, пациенты находятся в реанимации».
Как установили автоинспекторы, водитель маршрутки пытался совершить обгон, но не успел и врезался в грузовик. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из Москвы на место катастрофы выехала группа сотрудников ГИБДД, которая займется расследованием причин трагедии.
Сегодня в Марий Эл объявлен траур по жертвам этого ДТП. В республике приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.
Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом на 74-м километре региональной автодороги Р-173, в 5 километрах от населенного пункта Визимьяры. В катастрофе погибли 15 человек, несколько пассажиров получили травмы.
Марина Панькова, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл: «Пострадавших было доставлено 5 человек, в том числе трое детей. Один ребенок доставлен в детскую республиканскую больницу. Двое детей в возрасте 14 и 17 лет были доставлены в городскую больницу и прооперированы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, пациенты находятся в реанимации».
Как установили автоинспекторы, водитель маршрутки пытался совершить обгон, но не успел и врезался в грузовик. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из Москвы на место катастрофы выехала группа сотрудников ГИБДД, которая займется расследованием причин трагедии.
Сегодня в Марий Эл объявлен траур по жертвам этого ДТП. В республике приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.
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