Тела жертв автокатастрофы в Марий Эл достали из груды искореженного металла

Республика Марий Эл погрузилась в траур по погибшим в крупном ДТП. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Накануне на западе региона столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате погибли 15 человек, еще несколько получили травмы. В городском морге
Йошкар-Олы сегодня продет тяжелая процедура опознания. С людьми, потерявшими своих близких, работают психологи.
Тела погибших из груды искореженного металла пришлось извлекать при помощи гидравлических инструментов. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, от удара у микроавтобуса поломало стойки и вырвало номерной знак. При этом грузовик, до отказа груженный деревом, пострадал гораздо меньше.
По словам очевидцев, водитель лесовоза говорил, что даже не почувствовал удара, его развернуло и вынесло на другую сторону дороги. Следователи, в том числе прибывшие из центрального аппарата СКР, работали на месте трагедии всю первую половину ночи. Уже установлено, что принадлежащий частному перевозчику микроавтобус Mercedes следовал из Йошкар-Олы в поселок Юрино, расположенный на окраине республики.
По предварительным данным, причиной ДТП стал неудачный обгон. В сложных погодных условиях, на гололеде, в снегопад, в темноте и при плохой видимости водитель маршрутки столкнулся по касательной с ехавшим навстречу лесовозом.
По словам очевидцев, водитель лесовоза рассказывал о сильном снегопаде и о том, что надеялся на шипованные колеса. Катастрофа унесла 15 человеческих жизней. Погибли шофер маршрутки и пассажиры, в том числе один подросток. Большинство жертв скончалось еще до приезда скорой, одна женщина умерла во время операции.
Марина Панькова, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл: «Пострадавших было доставлено 5 человек, в том числе трое детей. Один ребенок доставлен в детскую республиканскую больницу. Двое детей в возрасте 14 и 17 лет были доставлены в городскую больницу и прооперированы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, пациенты находятся в реанимации».
Выжившим пассажирам маршрутки и родным погибших власти пообещали в кратчайшие сроки помочь денежными компенсациями. Следственные органы тщательно проверяют компанию-перевозчика. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По словам очевидцев, водитель лесовоза говорил, что даже не почувствовал удара, его развернуло и вынесло на другую сторону дороги. Следователи, в том числе прибывшие из центрального аппарата СКР, работали на месте трагедии всю первую половину ночи. Уже установлено, что принадлежащий частному перевозчику микроавтобус Mercedes следовал из Йошкар-Олы в поселок Юрино, расположенный на окраине республики.
По предварительным данным, причиной ДТП стал неудачный обгон. В сложных погодных условиях, на гололеде, в снегопад, в темноте и при плохой видимости водитель маршрутки столкнулся по касательной с ехавшим навстречу лесовозом.
По словам очевидцев, водитель лесовоза рассказывал о сильном снегопаде и о том, что надеялся на шипованные колеса. Катастрофа унесла 15 человеческих жизней. Погибли шофер маршрутки и пассажиры, в том числе один подросток. Большинство жертв скончалось еще до приезда скорой, одна женщина умерла во время операции.
Марина Панькова, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл: «Пострадавших было доставлено 5 человек, в том числе трое детей. Один ребенок доставлен в детскую республиканскую больницу. Двое детей в возрасте 14 и 17 лет были доставлены в городскую больницу и прооперированы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, пациенты находятся в реанимации».
Выжившим пассажирам маршрутки и родным погибших власти пообещали в кратчайшие сроки помочь денежными компенсациями. Следственные органы тщательно проверяют компанию-перевозчика. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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