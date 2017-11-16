О состоянии выжившей при крушении L-410 девочки рассказала мама

Жители Хабаровского края скорбят по погибшим в катастрофе самолета
L-410. Сегодня в регионе объявлен день траура. На госучреждениях приспустили флаги, а на радио и телевидении отменили развлекательные передачи.
Рано утром в поселке Нелькан, где произошла трагедия, приземлился Ан-74 МЧС России. Он доставил к месту крушения руководство региона, спасателей, психологов и родственников жертв. Им сегодня предстоит процедура опознания. Обратно в Хабаровск борт доставит выжившую девочку. Сейчас она в тяжелом, но стабильном состоянии. За пострадавшей ухаживает бабушка.
Мария Леонтьева, мама выжившей девочки: «Мама там дежурит в больнице поселка Нелькан, говорит, что все нормально. Она все понимает, только не разговаривает».
Семьи пострадавших и погибших в авиакатастрофе получат выплаты. Необходимые документы уже подписаны. Краевые власти готовы помочь в организации ритуальных услуг, а пока они решили вопрос с размещением и питанием близких, прибывающих в Нелькан на опознание.
Для родственников погибших и пострадавших в Хабаровском крае открыта горячая линия. Всю информацию можно узнать по телефону: 8 (4212)
39–61-22. Сегодня в регионе объявлен траур.
Самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября 2017 выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан и около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве) разбился при заходе на посадку. На борту находились 2 пилота и 5 пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка. По данным источника в авиационных кругах, причиной трагедии могла стать нехватка топлива.
Мария Леонтьева, мама выжившей девочки: «Мама там дежурит в больнице поселка Нелькан, говорит, что все нормально. Она все понимает, только не разговаривает».
Семьи пострадавших и погибших в авиакатастрофе получат выплаты. Необходимые документы уже подписаны. Краевые власти готовы помочь в организации ритуальных услуг, а пока они решили вопрос с размещением и питанием близких, прибывающих в Нелькан на опознание.
Для родственников погибших и пострадавших в Хабаровском крае открыта горячая линия. Всю информацию можно узнать по телефону: 8 (4212)
Самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября 2017 выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан и около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве) разбился при заходе на посадку. На борту находились 2 пилота и 5 пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка. По данным источника в авиационных кругах, причиной трагедии могла стать нехватка топлива.
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