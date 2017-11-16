Кому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410

Шесть человек стали жертвами авиакатастрофы в Хабаровском крае. Маленькая Жасмина оказалась единственной выжившей. Эксперты назвали этот случай уникальным. Как же малышке удалось спастись и кому она обязана жизнью?
Детский плач — первое, что услышали спасатели, прибывшие на место катастрофы. Из-под обломков L-410 они достали трехлетнюю девочку. Она оказалась единственной пассажиркой, чудом выжившей после падения с высоты 600 метров. Жасмину — так зовут ребенка — отвезли в больницу поселка Нелькан. Врачи не поверили своим глазам: пострадавшая в страшной авиакатастрофе отделалась сотрясением мозга, переломом ноги и ушибами.
Спасение девочки — чудо лишь отчасти. Своей жизнью она обязана Ольге Лапонниковой — школьной учительнице, которая сопровождала ребенка к бабушке. Когда самолет вошел в зону сотовой связи, она успела отправить сыну СМС: «в Нелькане — солнце». Уже потом, когда в искореженном фюзеляже увидели Ольгу, стало ясно — она своим телом закрыла девочку.
Кроме того, жесткую посадку пилот пытался предотвратить. По словам сотрудников аэропорта, самолет в последний момент старался выйти на планирование, что, пусть лишь отчасти, позволило смягчить удар. Но что же привело к трагедии?
Проблемы начались примерно в середине полета. Самолет должен был совершить промежуточную посадку, но из-за плохой погоды пилоты не смогли приземлиться ни в Николаевске-на-Амуре, ни на запасном аэродроме в селе Полины Осипенко. Командир экипажа принял решение лететь до конечного пункта, но посадить машину в посёлке Нелькан не удалось.
L-410 ушёл на второй круг. При очередном заходе на посадку он завалился на бок и рухнул в двух километрах от взлетной полосы прямо на деревья. Взрыва после падения не произошло, но возгорание могло случиться в любую минуту. Предотвратить пожар помог директор аэропорта. Он рассказал, что вытащил аккумуляторы, так как произошла утечка керосина. В компании-перевозчике уверяют, что за штурвалом были опытные пилоты, налет одного из них превышал 17 тысяч часов.
Напомним, небольшой пассажирский самолет L-410 разбился накануне утром. воздушное судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Четверг в регионе объявлен днем траура.
Правительство Хабаровского края выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы. Они получат по 1 млн рублей. Компенсацию получит и семья выжившей девочки, речь идет о сумме в 400 тыс. рублей. Кроме того, власти края возьмут на себя организацию похорон погибших.
Спасение девочки — чудо лишь отчасти. Своей жизнью она обязана Ольге Лапонниковой — школьной учительнице, которая сопровождала ребенка к бабушке. Когда самолет вошел в зону сотовой связи, она успела отправить сыну СМС: «в Нелькане — солнце». Уже потом, когда в искореженном фюзеляже увидели Ольгу, стало ясно — она своим телом закрыла девочку.
Кроме того, жесткую посадку пилот пытался предотвратить. По словам сотрудников аэропорта, самолет в последний момент старался выйти на планирование, что, пусть лишь отчасти, позволило смягчить удар. Но что же привело к трагедии?
Проблемы начались примерно в середине полета. Самолет должен был совершить промежуточную посадку, но из-за плохой погоды пилоты не смогли приземлиться ни в Николаевске-на-Амуре, ни на запасном аэродроме в селе Полины Осипенко. Командир экипажа принял решение лететь до конечного пункта, но посадить машину в посёлке Нелькан не удалось.
L-410 ушёл на второй круг. При очередном заходе на посадку он завалился на бок и рухнул в двух километрах от взлетной полосы прямо на деревья. Взрыва после падения не произошло, но возгорание могло случиться в любую минуту. Предотвратить пожар помог директор аэропорта. Он рассказал, что вытащил аккумуляторы, так как произошла утечка керосина. В компании-перевозчике уверяют, что за штурвалом были опытные пилоты, налет одного из них превышал 17 тысяч часов.
Напомним, небольшой пассажирский самолет L-410 разбился накануне утром. воздушное судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Четверг в регионе объявлен днем траура.
Правительство Хабаровского края выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы. Они получат по 1 млн рублей. Компенсацию получит и семья выжившей девочки, речь идет о сумме в 400 тыс. рублей. Кроме того, власти края возьмут на себя организацию похорон погибших.
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