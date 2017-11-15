«Уникальный случай»: маленькая пассажирка L-410 чудом выжила при падении с 600 м

Эксперты назвали необычным тот факт, что ребенок выжил в упавшем самолете. Катастрофа произошла в Хабаровском крае в среду, погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме девочки.
По предварительным данным, L-410 упал в Хабаровском крае с высоты 600 метров. Об этом сообщил источник «Интерфакса».
Источник в службе транспортного надзора региона: «Удалось установить, что критическое сваливание в крен шло на высоте порядка 600 метров. С этой высоты самолет упал на землю».
В службе транспортного надзора Хабаровского края назвали уникальным случай, когда девочке удалось выжить при падении самолета с такой высоты.
Источник в службе транспортного надзора региона: «Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиакатастрофе выживает человек. Это уникальный случай, к тому же девочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясением мозга и сломанной ногой».
В среду около 13:00 местного времени (6:00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», рухнул на деревья. На борту находились два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5–4 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
Источник в службе транспортного надзора региона: «Удалось установить, что критическое сваливание в крен шло на высоте порядка 600 метров. С этой высоты самолет упал на землю».
В службе транспортного надзора Хабаровского края назвали уникальным случай, когда девочке удалось выжить при падении самолета с такой высоты.
Источник в службе транспортного надзора региона: «Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиакатастрофе выживает человек. Это уникальный случай, к тому же девочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясением мозга и сломанной ногой».
В среду около 13:00 местного времени (6:00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», рухнул на деревья. На борту находились два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5–4 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
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