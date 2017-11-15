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    Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

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    • Фото: wikimedia.org
    Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

    Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

    Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае
  • Фото: wikimedia.org

    • Названы имена жертв крушения L-410 в Хабаровском крае.

    Согласно последним данным, в катастрофе погибли шесть пассажиров и членов экипажа, выжил один ребенок. Список с именами и фамилиями приводит сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на местных властей.

    Пассажиры:

    Лапонникова Ольга (работала в школе социальным педагогом, психолог).

    Лапонникова Анна (свекровь Ольги, пенсионерка).

    Пахомова Светлана Ивановна (работала специалистом в этнокультурном центре поселка Нелькан).

    Амосов Денис (по предварительным данным, поехал в Нелькан на заработки).

    Члены экипажа:

    Шулаков Игорь Леонидович (по другим данным, Чумаков)

    Зуев А.

    смотретьСамолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи. Четверг, 16 ноября, объявлен в регионе днем траура.

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