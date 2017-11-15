Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Названы имена жертв крушения
L-410 в Хабаровском крае.
Согласно последним данным, в катастрофе погибли шесть пассажиров и членов экипажа, выжил один ребенок. Список с именами и фамилиями приводит сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на местных властей.
Пассажиры:
Лапонникова Ольга (работала в школе социальным педагогом, психолог).
Лапонникова Анна (свекровь Ольги, пенсионерка).
Пахомова Светлана Ивановна (работала специалистом в этнокультурном центре поселка Нелькан).
Амосов Денис (по предварительным данным, поехал в Нелькан на заработки).
Члены экипажа:
Шулаков Игорь Леонидович (по другим данным, Чумаков)
Зуев А.
Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи. Четверг, 16 ноября, объявлен в регионе днем траура.
Пассажиры:
Лапонникова Ольга (работала в школе социальным педагогом, психолог).
Лапонникова Анна (свекровь Ольги, пенсионерка).
Пахомова Светлана Ивановна (работала специалистом в этнокультурном центре поселка Нелькан).
Амосов Денис (по предварительным данным, поехал в Нелькан на заработки).
Члены экипажа:
Шулаков Игорь Леонидович (по другим данным, Чумаков)
Зуев А.
Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи. Четверг, 16 ноября, объявлен в регионе днем траура.
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