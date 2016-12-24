СМИ сообщили о смерти стюардессы, выжившей после падения самолета с высоты 10 км

Стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе 1972 года, скончалась в Белграде в возрасте 66 лет.Комсомольской правды», последние несколько дней Вулович не выходила на связь с друзьями, в результате они обратились в полицию. В пятницу правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело женщины в ванной.
Причина смерти бывшей бортпроводницы устанавливается.
Весна Вулович получила всемирную известность после того, как в 1972 году выжила в авиакатастрофе самолета McDonnell Douglas DC-9 в небе над Чехословакией. На высоте более чем 10 тысяч метров на борту авиалайнера взорвалась бомба, после чего он рухнул. Из 27 людей, находившихся на борту, Вулович оказалась единственной выжившей. Этот случай был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
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