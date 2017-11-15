Разбившийся в Хабаровском крае L-410 был технически исправен

Самолет
L-410, рухнувший в лесу в Хабаровском крае, был технически исправен, сообщили в экстренных службах региона.
Источник ТАСС в экстренных службах региона: «По имеющейся информации, перед вылетом была проверка, никаких замечаний к его техническому состоянию не было».
Кроме того, стало известно, что L-410 пилотировал опытный летчик-инструктор с большим стажем, сообщает РИА Новости.
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «Мы организовали все внутренние проверки на достоверность всех документов, что делается обычно при авиакатастрофах. Но уже мы знаем, что пилотировал самолет очень опытный летчик, он летчик-инструктор с большим опытом, стажем. Самолет новый. Видимо, что-то непредвиденное произошло, сложно сейчас сказать».
В среду при заходе на посадку в поселке Нелькан разбился небольшой пассажирский самолет L-410. Судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, девочка выжила. Четверг в регионе объявлен днем траура.
Правительство Хабаровского края выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Нелькане. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Компенсацию получит и семья выжившей девочки, речь идет о сумме в 400 тыс. рублей. Кроме того, власти края возьмут на себя организацию похорон погибших.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
Кроме того, стало известно, что L-410 пилотировал опытный летчик-инструктор с большим стажем, сообщает РИА Новости.
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «Мы организовали все внутренние проверки на достоверность всех документов, что делается обычно при авиакатастрофах. Но уже мы знаем, что пилотировал самолет очень опытный летчик, он летчик-инструктор с большим опытом, стажем. Самолет новый. Видимо, что-то непредвиденное произошло, сложно сейчас сказать».
В среду при заходе на посадку в поселке Нелькан разбился небольшой пассажирский самолет L-410. Судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, девочка выжила. Четверг в регионе объявлен днем траура.
Правительство Хабаровского края выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Нелькане. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Компенсацию получит и семья выжившей девочки, речь идет о сумме в 400 тыс. рублей. Кроме того, власти края возьмут на себя организацию похорон погибших.
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
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