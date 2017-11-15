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15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка

    Разбившийся в Хабаровском крае L-410 был технически исправен

    1 комментарий
    • Фото: wikimedia.org
    Разбившийся в Хабаровском крае <nobr>L-410</nobr> был технически исправен

    Разбившийся в Хабаровском крае L-410 был технически исправен

    Разбившийся в Хабаровском крае <nobr>L-410</nobr> был технически исправен
  • Фото: wikimedia.org

    • Самолет L-410, рухнувший в лесу в Хабаровском крае, был технически исправен, сообщили в экстренных службах региона.

    Источник ТАСС в экстренных службах региона: «По имеющейся информации, перед вылетом была проверка, никаких замечаний к его техническому состоянию не было».

    Кроме того, стало известно, что L-410 пилотировал опытный летчик-инструктор с большим стажем, сообщает РИА Новости.

    Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «Мы организовали все внутренние проверки на достоверность всех документов, что делается обычно при авиакатастрофах. Но уже мы знаем, что пилотировал самолет очень опытный летчик, он летчик-инструктор с большим опытом, стажем. Самолет новый. Видимо, что-то непредвиденное произошло, сложно сейчас сказать».

    В среду при заходе на посадку в поселке Нелькан разбился небольшой пассажирский самолет L-410. Судно совершало рейс из Хабаровска. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, девочка выжила. Четверг в регионе объявлен днем траура.

    смотретьВ Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410
    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410
    Правительство Хабаровского края выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Нелькане. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Компенсацию получит и семья выжившей девочки, речь идет о сумме в 400 тыс. рублей. Кроме того, власти края возьмут на себя организацию похорон погибших.

    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

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