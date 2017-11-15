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    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

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    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

    В Сети появились первые кадры с места авиакатастрофы пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае.

    Судя по фото, L-410 рухнул в лесу. На кадрах видно, что воздушное судно почти полностью разрушено.

    Напомним, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Самолет L-410 упал недалеко от аэропорта Нелькан. По словам очевидцев, лайнер сильно завалился набок, когда заходил на посадку. Самолет не дотянул до воздушной гавани всего два километра.

    Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета. Хабаровский край, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    На борту находились два члена экипажа, четыре взрослых пассажира и малолетняя девочка. Ей удалось выжить. Ребенка доставили больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги и сотрясение мозга.

    смотретьВ Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410
    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410
    Как передает «Интерфакс» ,экипаж разбившегося L-410 о проблемах на борту не сообщал. Возраст судна не превышал двух лет.

    Источник в службе транспортного надзора региона: «Сообщений о проблемах или отказах от экипажа перед катастрофой не поступало. Сигнал бедствия экипаж также не подавал».

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