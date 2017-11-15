Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета

В Сети появились первые кадры с места авиакатастрофы пассажирского самолета
L-410 в Хабаровском крае.
Судя по фото, L-410 рухнул в лесу. На кадрах видно, что воздушное судно почти полностью разрушено.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Самолет L-410 упал недалеко от аэропорта Нелькан. По словам очевидцев, лайнер сильно завалился набок, когда заходил на посадку. Самолет не дотянул до воздушной гавани всего два километра.
На борту находились два члена экипажа, четыре взрослых пассажира и малолетняя девочка. Ей удалось выжить. Ребенка доставили больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги и сотрясение мозга.
Как передает «Интерфакс» ,экипаж разбившегося L-410 о проблемах на борту не сообщал. Возраст судна не превышал двух лет.
Источник в службе транспортного надзора региона: «Сообщений о проблемах или отказах от экипажа перед катастрофой не поступало. Сигнал бедствия экипаж также не подавал».
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Самолет L-410 упал недалеко от аэропорта Нелькан. По словам очевидцев, лайнер сильно завалился набок, когда заходил на посадку. Самолет не дотянул до воздушной гавани всего два километра.
На борту находились два члена экипажа, четыре взрослых пассажира и малолетняя девочка. Ей удалось выжить. Ребенка доставили больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги и сотрясение мозга.
Как передает «Интерфакс» ,экипаж разбившегося L-410 о проблемах на борту не сообщал. Возраст судна не превышал двух лет.
Источник в службе транспортного надзора региона: «Сообщений о проблемах или отказах от экипажа перед катастрофой не поступало. Сигнал бедствия экипаж также не подавал».
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