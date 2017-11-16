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    Родственники жертв крушения L-410 прибыли в Нелькан на процедуру опознания

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    • Фото: РИА Новости
    Родственники жертв крушения <nobr>L-410</nobr> прибыли в Нелькан на процедуру опознания

    Родственники жертв крушения L-410 прибыли в Нелькан на процедуру опознания

    Родственники жертв крушения <nobr>L-410</nobr> прибыли в Нелькан на процедуру опознания
  • Фото: РИА Новости

    • Сегодня должно состояться опознание погибших в катастрофе самолета L-410. Четверо из шести жертв — жители села Нелькан, два разбившихся пилота — хабаровчане.

    Семьи летчиков вместе с губернатором края в Нелькан доставил борт МЧС.

    Представитель администрации села Нелькан: «Родственники прилетели сегодня, а наши жители, кто потерял близких, все здесь. Сегодня планируется проводить опознание всех».

    Как сообщили в правительстве Хабаровского края, по поручению губернатора в поселке Нелькан организуют встречу членов семей погибших, которые прибыли на опознание. Людей разместят и обеспечат горячим питанием. Кроме того, краевые власти окажут помощь в организации похорон, передает РИА Новости.

    смотретьКому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Кому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение 15 ноября около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве). Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбилось при заходе на посадку. На борту находились 2 пилота и 5 пассажиров. Шесть человек погибли, выжить удалось только трехлетней девочке.

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