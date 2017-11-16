Родственники жертв крушения L-410 прибыли в Нелькан на процедуру опознания

Сегодня должно состояться опознание погибших в катастрофе самолета
L-410. Четверо из шести жертв — жители села Нелькан, два разбившихся пилота — хабаровчане.
Семьи летчиков вместе с губернатором края в Нелькан доставил борт МЧС.
Представитель администрации села Нелькан: «Родственники прилетели сегодня, а наши жители, кто потерял близких, все здесь. Сегодня планируется проводить опознание всех».
Как сообщили в правительстве Хабаровского края, по поручению губернатора в поселке Нелькан организуют встречу членов семей погибших, которые прибыли на опознание. Людей разместят и обеспечат горячим питанием. Кроме того, краевые власти окажут помощь в организации похорон, передает РИА Новости.
Самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение 15 ноября около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве). Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбилось при заходе на посадку. На борту находились 2 пилота и 5 пассажиров. Шесть человек погибли, выжить удалось только трехлетней девочке.
Представитель администрации села Нелькан: «Родственники прилетели сегодня, а наши жители, кто потерял близких, все здесь. Сегодня планируется проводить опознание всех».
Как сообщили в правительстве Хабаровского края, по поручению губернатора в поселке Нелькан организуют встречу членов семей погибших, которые прибыли на опознание. Людей разместят и обеспечат горячим питанием. Кроме того, краевые власти окажут помощь в организации похорон, передает РИА Новости.
Самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение 15 ноября около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве). Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск — Нелькан, разбилось при заходе на посадку. На борту находились 2 пилота и 5 пассажиров. Шесть человек погибли, выжить удалось только трехлетней девочке.
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