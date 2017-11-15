Перед катастрофой в Нелькане пилот L-410 резко сменил маршрут

В Хабаровском крае пассажирский самолет
L-410 рухнул, не дотянув нескольких километров до аэродрома. Маленькая девочка стала единственной выжившей в этой катастрофе.
L-410 завалился на правое крыло и рухнул в лесу. На борту находились семь человек. Чудом удалось выжить лишь маленькой пассажирке — 4-летней Жасмине Леонтьевой. Она летела в гости к бабушке. Родители доверили дочь знакомой учительнице, самим им пришлось остаться в Хабаровске. В настоящее время врачи сельской больницы борются за жизнь девочки. Но прогнозов медики пока не дают, она все еще находится в тяжелом состоянии. В течение суток ее должны вертолетом доставить в краевую клинику.
Практически все погибшие пассажиры жили в поселке Нелькан. Кто-то из них летел домой из гостей, кто-то навестить близких. Светлана Пахомова возвращалась из молодежного лагеря коренных малочисленных народов. Молодая участница слета работала в сельском этнокультурном центре и мечтала стать журналистом. Дома ее ждали муж и маленький сын.
Погибли и оба пилота — Александр Зуев и Игорь Шумаков. Шумаков был командиром воздушного судна. О карьере летчика, вспоминают его друзья и коллеги, мечтал еще ребенком. К слову, сам авиалайнер — чешского производства, по некоторой информации, «Хабаровские авиалинии» приобрели не так давно. И самолет, по словам сотрудников компании, был в хорошем состоянии.
В хабаровском аэропорту сообщили, что L-410, который должен был следовать по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, вылетел на полчаса позже запланированного. Небо было затянуто тучами — ждали, когда прояснится. Самолет должен был приземлиться сначала в Николаевске-на-Амуре. Но резко сменил маршрут.
Марина Кравченко, начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска: «По имеющимся у нас данным, в процессе выполнения полета экипаж принял решение лететь напрямую в Нелькан, также по причине метеоусловий в Николаевске-на-Амуре. И в 13:29 у нас, к сожалению, появилось сообщение официальное о том, что произошла катастрофа».
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
Практически все погибшие пассажиры жили в поселке Нелькан. Кто-то из них летел домой из гостей, кто-то навестить близких. Светлана Пахомова возвращалась из молодежного лагеря коренных малочисленных народов. Молодая участница слета работала в сельском этнокультурном центре и мечтала стать журналистом. Дома ее ждали муж и маленький сын.
Погибли и оба пилота — Александр Зуев и Игорь Шумаков. Шумаков был командиром воздушного судна. О карьере летчика, вспоминают его друзья и коллеги, мечтал еще ребенком. К слову, сам авиалайнер — чешского производства, по некоторой информации, «Хабаровские авиалинии» приобрели не так давно. И самолет, по словам сотрудников компании, был в хорошем состоянии.
В хабаровском аэропорту сообщили, что L-410, который должен был следовать по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, вылетел на полчаса позже запланированного. Небо было затянуто тучами — ждали, когда прояснится. Самолет должен был приземлиться сначала в Николаевске-на-Амуре. Но резко сменил маршрут.
Марина Кравченко, начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска: «По имеющимся у нас данным, в процессе выполнения полета экипаж принял решение лететь напрямую в Нелькан, также по причине метеоусловий в Николаевске-на-Амуре. И в 13:29 у нас, к сожалению, появилось сообщение официальное о том, что произошла катастрофа».
Первые фото разбившегося в Хабаровском крае самолета
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