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    Жену Джигарханяна нашли в Тбилиси на берегу Куры

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    • Фото: Данара Курманова / facebook.com
    Жену Джигарханяна нашли в Тбилиси на берегу Куры

    Жену Джигарханяна нашли в Тбилиси на берегу Куры

    Жену Джигарханяна нашли в Тбилиси на берегу Куры
  • Фото: Данара Курманова / facebook.com

    • Виталина Цымбалюк-Романовская после скандала со знаменитым мужем снимает стресс в Тбилиси в компании врача.

    Виталину Цымбалюк-Романовскую обнаружили в Тбилиси, прогуливающуюся по берегу реки Кура. Сбежавшая за границу после скандала с супругом Арменом Джигарханяном пребывает в хорошем расположении духа и занимается лечебной гимнастикой, чтобы снять стресс, сообщает Вести.Ru.

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    Цымбалюк-Романовская заявила, что не боится уголовного преследования, «потому что не совершала преступлений», уехала из России, чтобы переждать истерию вокруг ее имени, и планирует вернуться в Москву к началу бракоразводного процесса, который стартует 27 ноября.

    Супруга знаменитого артиста считает, что ее супруга сейчас окружают нечистоплотные люди, и во всем скандале между ними виноваты третьи лица. Кроме того она отметила, что ее пожилой муж порой уже «не понимает, что происходит, и просто подписывает бумаги, которые ему приносят».

    Цымбалюк-Романовская попросила журналистов не раскрывать место ее проживания в Тбилиси.

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