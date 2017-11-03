Столичные власти ответили на просьбу Джигарханяна оградить его театр от аферистов

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский провел встречу с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном и врио директора его театра.
82-летний артист направил официальное письмо в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его театр «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». В послании сообщалось, что «группа лиц, которая не имеет право представлять театр», намерена провести пресс-конференцию и распространить «заведомо ложную информацию».
Глава департамента культуры провел встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора его театра, на которой они обсудили возникшую ситуацию, передает РИА Новости.
Александр Кибовский: «У нас была запланирована встреча, она произошла. Мы разговаривали о ситуации в театре и дальнейшем развитии. Получился конструктивный, хороший разговор. Я думаю, что все будет в порядке. Ситуация стабильная».
Напомним, в семье пожилого артиста разгорелся серьезный скандал. Джигарханян обвинил молодую жену в воровстве и попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Как утверждает Джигарханян, Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже попыталась прибрать к рукам театр, который он основал.
Глава департамента культуры провел встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора его театра, на которой они обсудили возникшую ситуацию, передает РИА Новости.
Александр Кибовский: «У нас была запланирована встреча, она произошла. Мы разговаривали о ситуации в театре и дальнейшем развитии. Получился конструктивный, хороший разговор. Я думаю, что все будет в порядке. Ситуация стабильная».
Напомним, в семье пожилого артиста разгорелся серьезный скандал. Джигарханян обвинил молодую жену в воровстве и попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Как утверждает Джигарханян, Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже попыталась прибрать к рукам театр, который он основал.
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