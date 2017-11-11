Задержанного жильца рухнувшей ижевской многоэтажки проверят на вменяемость

Из Ижевска поступают новые данные о расследовании взрыва в жилом доме. Утечка газа, по предварительной информации, могла продолжаться несколько часов. Возможно, она была намеренной. Таким чудовищным способом один из жителей пытался отомстить собственной матери.
Разбор завалов на улице Удмуртской сейчас завершен. Накануне под обломками обнаружили тело седьмой жертвы — продавщицы магазина, расположенного на первом этаже. Сегодня и завтра в Удмуртии объявлен траур. В республике приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
В числе жертв два ребенка — 13-летний Кирилл, который погиб вместе с папой, и 8-летняя Даша. Под обломками также погиб ее дедушка. Стало известно имя предполагаемого виновника трагедии. Это 27-летний Александр Копытов из квартиры на 3-м этаже. Соседи называют его человеком тихим и замкнутым. Проживал он вместе с мамой, с которой постоянно конфликтовал.
По данным следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. По неподтвержденной информации, утечка газа перед взрывом продолжалась около 5 часов. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, следователи уже опросили более 50 человек, в том числе всех выживших жильцов разрушенного пятого подъезда. Сам Копытов и его мать задержаны, они дают показания.
В отношении Александра Копытова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но у него есть шанс избежать тюремного срока. Следователи сомневаются в адекватности подозреваемого. В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу.
В числе жертв два ребенка — 13-летний Кирилл, который погиб вместе с папой, и 8-летняя Даша. Под обломками также погиб ее дедушка. Стало известно имя предполагаемого виновника трагедии. Это 27-летний Александр Копытов из квартиры на 3-м этаже. Соседи называют его человеком тихим и замкнутым. Проживал он вместе с мамой, с которой постоянно конфликтовал.
По данным следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. По неподтвержденной информации, утечка газа перед взрывом продолжалась около 5 часов. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, следователи уже опросили более 50 человек, в том числе всех выживших жильцов разрушенного пятого подъезда. Сам Копытов и его мать задержаны, они дают показания.
В отношении Александра Копытова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но у него есть шанс избежать тюремного срока. Следователи сомневаются в адекватности подозреваемого. В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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