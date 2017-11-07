В Госдуме не исключили бойкота Олимпиады-2018 в случае запрета гимна РФ

Россия может отказаться от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, если Международный олимпийский комитет запретит исполнять на Играх гимн РФ, а сборной не разрешат участвовать в церемонии открытия, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
По мнению Журовой, публикация газеты The New York Times о том, что МОК в свете допинговых скандалов рассматривает вариант запрета российского гимна и участия делегации РФ в церемонии открытия Олимпиады, является провокацией.
Светлана Журова: «Пока нет официальных документов, они же смотрят на нас, как мы будем реагировать, они будто специально дают такие пробросы. Нужно подождать официальных данных. Если это решение будет принято, вряд ли наша страна на таких условиях поедет туда, это неприемлемо вообще».
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин назвал возможное лишение сборной России гимна на Олимпиаде неадекватным шагом, не соответствующим репутации страны в мире.
Александр Карелин: «Нам надо работать дальше — разве у нас есть другие варианты? Надо настаивать на своей правоте, на своем праве выступать на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, отталкиваясь от основной идеи, которая заложена в хартии, — что все конфликты прекращаются во время проведения Олимпиад. А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев».
В начале ноября глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что российские спортсмены на Играх-2018 под нейтральным флагом выступать не будут и такой вариант не рассматривается.
Вердикт относительно участия сборной РФ в Олимпийских играх 2018 года ожидается в декабре.
Светлана Журова: «Пока нет официальных документов, они же смотрят на нас, как мы будем реагировать, они будто специально дают такие пробросы. Нужно подождать официальных данных. Если это решение будет принято, вряд ли наша страна на таких условиях поедет туда, это неприемлемо вообще».
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин назвал возможное лишение сборной России гимна на Олимпиаде неадекватным шагом, не соответствующим репутации страны в мире.
Александр Карелин: «Нам надо работать дальше — разве у нас есть другие варианты? Надо настаивать на своей правоте, на своем праве выступать на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, отталкиваясь от основной идеи, которая заложена в хартии, — что все конфликты прекращаются во время проведения Олимпиад. А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев».
В начале ноября глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что российские спортсмены на Играх-2018 под нейтральным флагом выступать не будут и такой вариант не рассматривается.
Вердикт относительно участия сборной РФ в Олимпийских играх 2018 года ожидается в декабре.
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