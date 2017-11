В Госдуме назвали провокацией идею запрета гимна РФ на Олимпиаде в Пхёнчхане

Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 ноября 2017 г.

Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярёв назвал публикацию газеты The New York Times о возможности допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 без гимна и участия в церемонии открытия, провокацией, направленной на деморализацию сборной России, пишет РИА Новости , глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Провокация газеты The New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет. Принятие так скажем „половинчатого“ решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны».Мнение Дегтярёва разделяют и другие парламентарии. Так глава Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев выразил недоумение тем, что информацию от Международного олимпийского комитета транслируют СМИ США., член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга РФ: «Опять удивительная история: американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, что они считают: нам надо выступать под флагом или без, с гимном или без гимна. С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера — МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК».А российский сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года, при условии запрета исполнения национального гимна.Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Международный олимпийский комитет рассматривает разные варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. Например, МОК может допустить сборную России к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, запретив при этом российским спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх гимн России.Глава Олимпийского комитета России уже заявлял, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом . Напомним, исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане в декабре.