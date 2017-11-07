В Госдуме назвали провокацией идею запрета гимна РФ на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российские парламентарии прокомментировали сообщения о том, что Международный олимпийский комитет рассматривает варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом, включая запрет гимна и неучастие в церемонии открытия Игр.
Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярёв назвал публикацию газеты The New York Times о возможности допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 без гимна и участия в церемонии открытия, провокацией, направленной на деморализацию сборной России, пишет РИА Новости.
Михаил Дегтярёв, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Провокация газеты The New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет. Принятие так скажем „половинчатого“ решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны».
Мнение Дегтярёва разделяют и другие парламентарии. Так глава Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев выразил недоумение тем, что информацию от Международного олимпийского комитета транслируют СМИ США.
Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга РФ: «Опять удивительная история: американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, что они считают: нам надо выступать под флагом или без, с гимном или без гимна. С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера — МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК».
А российский сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года, при условии запрета исполнения национального гимна.
Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Международный олимпийский комитет рассматривает разные варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. Например, МОК может допустить сборную России к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, запретив при этом российским спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх гимн России.
Глава Олимпийского комитета России уже заявлял, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом. Напомним, исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане в декабре.
Михаил Дегтярёв, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Провокация газеты The New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет. Принятие так скажем „половинчатого“ решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны».
Мнение Дегтярёва разделяют и другие парламентарии. Так глава Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев выразил недоумение тем, что информацию от Международного олимпийского комитета транслируют СМИ США.
Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга РФ: «Опять удивительная история: американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, что они считают: нам надо выступать под флагом или без, с гимном или без гимна. С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера — МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК».
А российский сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года, при условии запрета исполнения национального гимна.
Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 ноября 2017 г.
Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Международный олимпийский комитет рассматривает разные варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. Например, МОК может допустить сборную России к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, запретив при этом российским спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх гимн России.
Глава Олимпийского комитета России уже заявлял, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом. Напомним, исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане в декабре.
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