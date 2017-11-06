СМИ: на Олимпиаде в Пхёнчхане могут запретить исполнять российский гимн

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом.
В частности, МОК может допустить сборную России к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, но запретить российской делегации участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх гимн РФ.
При этом, как отмечает New York Times со ссылкой на источники, пока не решено, какой вид наказания будет выбран.
Отметим, что в декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее Владимир Путин говорил, что допуск российских спортсменов под нейтральным флагом или полный недопуск будут «унижением для страны». А глава Олимпийского комитета России сообщал, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом.
В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
При этом, как отмечает New York Times со ссылкой на источники, пока не решено, какой вид наказания будет выбран.
Отметим, что в декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее Владимир Путин говорил, что допуск российских спортсменов под нейтральным флагом или полный недопуск будут «унижением для страны». А глава Олимпийского комитета России сообщал, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом.
В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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