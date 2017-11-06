Пёс
ТВ-Эфир
Пёс

    СМИ: на Олимпиаде в Пхёнчхане могут запретить исполнять российский гимн

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Costas Baltas
    СМИ: на Олимпиаде в Пхёнчхане могут запретить исполнять российский гимн

    СМИ: на Олимпиаде в Пхёнчхане могут запретить исполнять российский гимн

    СМИ: на Олимпиаде в Пхёнчхане могут запретить исполнять российский гимн
  • Фото: Reuters © 2017, Costas Baltas

    • Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом.

    В частности, МОК может допустить сборную России к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, но запретить российской делегации участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх гимн РФ.

    При этом, как отмечает New York Times со ссылкой на источники, пока не решено, какой вид наказания будет выбран.

    Отметим, что в декабре исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане. Ранее Владимир Путин говорил, что допуск российских спортсменов под нейтральным флагом или полный недопуск будут «унижением для страны». А глава Олимпийского комитета России сообщал, что спортсмены не будут выступать на Играх под нейтральным флагом.

    смотретьМОК решил перепроверить допинг-пробы российских олимпийцев
    МОК решил перепроверить допинг-пробы российских олимпийцев
    В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru