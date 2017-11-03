ЧП
ТВ-Эфир
ЧП

    Жуков исключил выступление россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Жуков исключил выступление россиян на <nobr>ОИ-2018</nobr> под нейтральным флагом

    Жуков исключил выступление россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом

    Жуков исключил выступление россиян на <nobr>ОИ-2018</nobr> под нейтральным флагом
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • Российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

    Александр Жуков: «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну».

    Жуков добавил, что такая позиция даже не рассматривается, передает «Р-Спорт». Ранее Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в соревнованиях под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».

    Между тем комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября намерена провести слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.

    В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Для расследования нарушений были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр.

    смотретьРоссийские лыжники опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации
    Российские лыжники опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации
    Ранее стало известно, что комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их лишили завоеванных в Сочи медалей и пожизненно дисквалифицировали. Между тем число россиян, по которым идет расследование, уже возросло с 28 до 35. Как сообщает осведомленный источник, это цифра может продолжить увеличиваться.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru