Жуков исключил выступление россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Александр Жуков: «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну».
Жуков добавил, что такая позиция даже не рассматривается, передает «Р-Спорт». Ранее Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в соревнованиях под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».
Между тем комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября намерена провести слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.
В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Для расследования нарушений были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр.
Ранее стало известно, что комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их лишили завоеванных в Сочи медалей и пожизненно дисквалифицировали. Между тем число россиян, по которым идет расследование, уже возросло с 28 до 35. Как сообщает осведомленный источник, это цифра может продолжить увеличиваться.
Жуков добавил, что такая позиция даже не рассматривается, передает «Р-Спорт». Ранее Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в соревнованиях под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».
Между тем комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября намерена провести слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов.
В декабре прошлого года МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Это произошло после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Для расследования нарушений были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с сочинских Игр.
Ранее стало известно, что комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Их лишили завоеванных в Сочи медалей и пожизненно дисквалифицировали. Между тем число россиян, по которым идет расследование, уже возросло с 28 до 35. Как сообщает осведомленный источник, это цифра может продолжить увеличиваться.
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