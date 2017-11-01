Российские лыжники опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов опротестуют решение комиссии МОК о дисквалификации.
По словам адвоката спортсменов Христофа Вишеманна, «спортсмены подадут апелляцию на это решение не позднее чем завтра», передает «Интерфакс».
Между тем Министерство спорта России уже пообещало оказать Легкову и Белову всю возможную поддержку.
Ранее сообщалось, что комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Легков и Белов получили пожизненную дисквалификацию, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме этого, спортсмены лишены медалей сочинской Олимпиады-2014.
Между тем Министерство спорта России уже пообещало оказать Легкову и Белову всю возможную поддержку.
Ранее сообщалось, что комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Легков и Белов получили пожизненную дисквалификацию, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме этого, спортсмены лишены медалей сочинской Олимпиады-2014.
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