Судья не назначила дату начала процесса по делу Манафорта и Гейтса

На состоявшихся в понедельник в США предварительных слушаниях по делу Пола Манафорта и Ричарда Гейтса, обвиняемых в отмывании денег, неуплате налогов, даче ложных показаний и заговоре против США, судья вновь не стала принимать решение о дате начала судебного процесса.
Судья Эми Джексон на предварительных слушаниях предоставила защите Пола Манафорта и Ричарда Гейтса дополнительное время защите для изучения материалов, собранных обвинением. Дата начала судебного процесса по делу «США против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса» все еще не назначена, пишет ТАСС. Следующее заседание назначено на 11 декабря.
Ранее американские СМИ сообщали, что дата начала суда будет назначена в ходе предварительных слушаний в понедельник.
Напомним, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвиняют по 12 статьям. В их числе сговор против интересов США, мошенничество и отмывание денег, дача ложных показаний. Обвинение увтерждает, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорту и Гейтсу грозит 70–80 лет тюрьмы. Лоббисты помещены под домашний арест, за освобождение из-под которого адвокаты Манафорта предлагают залог в размере 12 млн долларов.
Ранее американские СМИ сообщали, что дата начала суда будет назначена в ходе предварительных слушаний в понедельник.
Напомним, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвиняют по 12 статьям. В их числе сговор против интересов США, мошенничество и отмывание денег, дача ложных показаний. Обвинение увтерждает, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорту и Гейтсу грозит 70–80 лет тюрьмы. Лоббисты помещены под домашний арест, за освобождение из-под которого адвокаты Манафорта предлагают залог в размере 12 млн долларов.
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