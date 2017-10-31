Арестованного экс-главу штаба Трампа заподозрили в связях с ЦРУ

В деле Пола Манафорта не обнаружили «русского следа». Вместо этого эксперты нашли основания предполагать, что до вступления в штаб Трампа он работал на ЦРУ.
В деле Пола Манафорта так и не нашли связей с Россией, зато там обнаружился заметный украинский след. Американская пресса сейчас смакует тот факт, что Манафорт около десяти лет консультировал «Виктора Януковича и прочих пророссийских политиков», но на самом деле задача подобных ему консультантов была другой: именно по их советам Янукович должен был взять курс на евроинтеграцию Украины. Но Януковича свергли, на его место пришел Порошенко, а теперь на сцену был выведен Саакашвили.
Все чаще поговаривают о связях Пола Манафорта с ЦРУ. Сложно представить, чтобы человек, имеющий доступ к президенту США, работал на себя. Попутно Манафорт, что в ЦРУ в порядке вещей, строил и свой бизнес. Он провел через офшоры порядка 75 миллионов долларов, за что его сейчас и допрашивают.
Эти методы не новы: в девяностых западные консультанты, сотрудничавшие с ЦРУ, совсем близко подошли к руководству нашего государства. Давали советы по внутренним и международным делам, учили, как проводить приватизацию, параллельно скупая акции оборонных предприятий. Можно вспомнить историю Джонатана Хэя, который сотрудничал с Анатолием Чубайсом, а потом был осужден в США за всякие махинации.
Очевидно, Манафорт сделал свое дело, и теперь в нем нет необходимости. Если бы он не возглавил предвыборный штаб Трампа, то никакие старые дела Пола Манафорта так наружу бы и не всплыли, считают эксперты. Целью разбирательства было бросить тень на Россию, но вместо этого на свет вышли некоторые подробности операций ЦРУ в Восточной Европе.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
Все чаще поговаривают о связях Пола Манафорта с ЦРУ. Сложно представить, чтобы человек, имеющий доступ к президенту США, работал на себя. Попутно Манафорт, что в ЦРУ в порядке вещей, строил и свой бизнес. Он провел через офшоры порядка 75 миллионов долларов, за что его сейчас и допрашивают.
Эти методы не новы: в девяностых западные консультанты, сотрудничавшие с ЦРУ, совсем близко подошли к руководству нашего государства. Давали советы по внутренним и международным делам, учили, как проводить приватизацию, параллельно скупая акции оборонных предприятий. Можно вспомнить историю Джонатана Хэя, который сотрудничал с Анатолием Чубайсом, а потом был осужден в США за всякие махинации.
Очевидно, Манафорт сделал свое дело, и теперь в нем нет необходимости. Если бы он не возглавил предвыборный штаб Трампа, то никакие старые дела Пола Манафорта так наружу бы и не всплыли, считают эксперты. Целью разбирательства было бросить тень на Россию, но вместо этого на свет вышли некоторые подробности операций ЦРУ в Восточной Европе.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
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