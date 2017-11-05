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    Манафорт хочет освободиться из-под домашнего ареста под залог более 12 млн долларов. США, выборы, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМанафорт хочет освободиться из-под домашнего ареста под залог более 12 млн долларов

    Манафорт хочет освободиться из-под домашнего ареста под залог более 12 млн долларов

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    Манафорт хочет освободиться <nobr>из-под</nobr> домашнего ареста под залог более 12 млн долларов

    Манафорт хочет освободиться из-под домашнего ареста под залог более 12 млн долларов

    Манафорт хочет освободиться <nobr>из-под</nobr> домашнего ареста под залог более 12 млн долларов
    • Фото: Associated Press © 2017, Andrew Harnik

      • Адвокаты бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта отправили в суд запрос об освобождении лоббиста из-под домашнего ареста под залог в размере более 12 млн долларов.

      Юристы Пола Манафорта предоставили властям перечень активов их клиента. За освобождение из-под домашнего ареста Манафорт готов предложить государству в качестве залога свою недвижимость в Нью-Йорке и Флориде на общую сумму в 8 млн долларов, «а также полисы страхования жизни» на его имя и имя его супруги, стоимость которых оценивается суммой 4,5 млн долларов.

      Взамен Манафорт согласен ограничиться «„поездками в федеральный округ Колумбия, во Флориду, Вирджинию и Нью-Йорк“, так как с этими местами связана его деловая активность». При этом лоббист обещает не покидает территорию США, пишет ТАСС.

      смотретьЭкс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США
      Экс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США
      Напомним, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест. Манафорт и Гейтс обвиняются по 12 статьям, среди них сговор против США, мошенничество и отмывание денег, заговоре против интересов США и дача ложных показаний ФБР. По версии следствия, фигуранты дела получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорт также проходил по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, однако выдвинутые обвинения с этим никак не связаны. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, а Гейтсу до 70 лет тюрьмы.

      смотретьЭкс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США
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      В Белом доме заявляют, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США и его предвыборной кампании.

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