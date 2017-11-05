Манафорт хочет освободиться из-под домашнего ареста под залог более 12 млн долларов

Адвокаты бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта отправили в суд запрос об освобождении лоббиста
из-под домашнего ареста под залог в размере более 12 млн долларов.
Юристы Пола Манафорта предоставили властям перечень активов их клиента. За освобождение из-под домашнего ареста Манафорт готов предложить государству в качестве залога свою недвижимость в Нью-Йорке и Флориде на общую сумму в 8 млн долларов, «а также полисы страхования жизни» на его имя и имя его супруги, стоимость которых оценивается суммой 4,5 млн долларов.
Взамен Манафорт согласен ограничиться «„поездками в федеральный округ Колумбия, во Флориду, Вирджинию и Нью-Йорк“, так как с этими местами связана его деловая активность». При этом лоббист обещает не покидает территорию США, пишет ТАСС.
Напомним, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест. Манафорт и Гейтс обвиняются по 12 статьям, среди них сговор против США, мошенничество и отмывание денег, заговоре против интересов США и дача ложных показаний ФБР. По версии следствия, фигуранты дела получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорт также проходил по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, однако выдвинутые обвинения с этим никак не связаны. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, а Гейтсу до 70 лет тюрьмы.
В Белом доме заявляют, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США и его предвыборной кампании.
Взамен Манафорт согласен ограничиться «„поездками в федеральный округ Колумбия, во Флориду, Вирджинию и Нью-Йорк“, так как с этими местами связана его деловая активность». При этом лоббист обещает не покидает территорию США, пишет ТАСС.
Напомним, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест. Манафорт и Гейтс обвиняются по 12 статьям, среди них сговор против США, мошенничество и отмывание денег, заговоре против интересов США и дача ложных показаний ФБР. По версии следствия, фигуранты дела получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорт также проходил по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, однако выдвинутые обвинения с этим никак не связаны. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, а Гейтсу до 70 лет тюрьмы.
В Белом доме заявляют, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США и его предвыборной кампании.
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