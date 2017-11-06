Испанская прокуратура потребует ареста членов парламента Каталонии

Испанская прокуратура обратится в Верховный суд с просьбой взять под стражу депутатов парламента Каталонии.
Прокуратура Испании обратится в Верховный суд страны с просьбой арестовать членов президиума каталонского парламента, которые, как и члены правительства региона, обвиняются в мятеже.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на испанские СМИ, допрос депутатов и спикера парламента Карме Форкадель должен был состояться 2 ноября, но бы отложен до 9 ноября, чтобы обвиняемые успели подготовить линию защиты.
Решение о взятии под стражу уже принято в отношении девятерых бывших членов правительства региона. Одному из них — Санте Виле — дали право выхода под залог, так как он ушел в отставку за день до голосования по резолюции о независимости Каталонии. Сообщается, что депутату Жоану Жозепу Нуэте также могут смягчить меру пресечения, потому что он голосовал против резолюции о независимости.
Испания также выдала ордер на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона и четверых бывших министров, которые уехали в Бельгию. Накануне Пучдемон и его соратники добровольно сдались бельгийской полиции, а в понедельник стало известно, что суд в Брюсселе принял решение об условном освобождении политиков. Пучдемону в Испании грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы. Его адвокаты называют наказание чрезмерным. Сам же Пучдемон заявляет, что не намерен скрываться от правосудия.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить парламент автономии, отправить ее правительство в отставку и назначить выборы. Официальный Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям страны.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на испанские СМИ, допрос депутатов и спикера парламента Карме Форкадель должен был состояться 2 ноября, но бы отложен до 9 ноября, чтобы обвиняемые успели подготовить линию защиты.
Решение о взятии под стражу уже принято в отношении девятерых бывших членов правительства региона. Одному из них — Санте Виле — дали право выхода под залог, так как он ушел в отставку за день до голосования по резолюции о независимости Каталонии. Сообщается, что депутату Жоану Жозепу Нуэте также могут смягчить меру пресечения, потому что он голосовал против резолюции о независимости.
Испания также выдала ордер на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона и четверых бывших министров, которые уехали в Бельгию. Накануне Пучдемон и его соратники добровольно сдались бельгийской полиции, а в понедельник стало известно, что суд в Брюсселе принял решение об условном освобождении политиков. Пучдемону в Испании грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы. Его адвокаты называют наказание чрезмерным. Сам же Пучдемон заявляет, что не намерен скрываться от правосудия.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить парламент автономии, отправить ее правительство в отставку и назначить выборы. Официальный Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям страны.
Комментарии