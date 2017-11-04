Бельгия получила ордер на арест Пучдемона

Власти Бельгии получили ордер на арест
экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Далее его передадут судебному следователю, который вызовет Пучдемона на допрос до принятия решения о его экстрадиции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика Ван дер Сипта.
Эрик Ван дер Сипт «Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю. Временных рамок для этого нет — вероятно, это произойдет завтра, послезавтра или в понедельник».
Он уточнил, что на принятие решения после допроса у следователя будет 24 часа.
Напомним, Пучдемон был снят с должности после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство, и назначил досрочные выборы на 21 декабря. 14 бывших руководителей Каталонии вызвали в суд для дачи показаний. Их обвиняют в мятеже и растрате госсредств. Пучдемон и четверо его коллег на заседание не явились. В связи с этим прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на их розыск и арест. Еще восемь каталонских политиков уже находятся под стражей без права выхода под залог.
Эрик Ван дер Сипт «Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю. Временных рамок для этого нет — вероятно, это произойдет завтра, послезавтра или в понедельник».
Он уточнил, что на принятие решения после допроса у следователя будет 24 часа.
Напомним, Пучдемон был снят с должности после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство, и назначил досрочные выборы на 21 декабря. 14 бывших руководителей Каталонии вызвали в суд для дачи показаний. Их обвиняют в мятеже и растрате госсредств. Пучдемон и четверо его коллег на заседание не явились. В связи с этим прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на их розыск и арест. Еще восемь каталонских политиков уже находятся под стражей без права выхода под залог.
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