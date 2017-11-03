Суд Испании решил выдать ордер на арест Пучдемона

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение выдать международный ордер на арест
экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов женералитета, которые находятся сейчас в Брюсселе.
Ордер в ближайшее время передадут бельгийской прокуратуре. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее адвокат Пучдемона Поль Бекарт заявил, что каталонский политик не будет скрываться от ордера.
Поль Бекарт, адвокат: «Он намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать».
Напомним, Пучдемон был снят с должности после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство, и назначил досрочные выборы на 21 декабря. 14 бывших руководителей Каталонии вызвали в суд для дачи показаний. Их обвиняют в мятеже и растрате госсредств. Пучдемон и четверо его коллег на заседание не явились. В связи с этим прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на их розыск и арест. Еще восемь каталонских политиков уже находятся под стражей без права выхода под залог.
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Ранее адвокат Пучдемона Поль Бекарт заявил, что каталонский политик не будет скрываться от ордера.
Поль Бекарт, адвокат: «Он намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать».
Напомним, Пучдемон был снят с должности после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство, и назначил досрочные выборы на 21 декабря. 14 бывших руководителей Каталонии вызвали в суд для дачи показаний. Их обвиняют в мятеже и растрате госсредств. Пучдемон и четверо его коллег на заседание не явились. В связи с этим прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на их розыск и арест. Еще восемь каталонских политиков уже находятся под стражей без права выхода под залог.
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