Прокуратура Испании требует выдать международный ордер на арест экс-главы Каталонии

Испанская прокуратура добивается выдачи международного ордера на розыск и арест Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности главы Каталонии.
Причиной для этой меры стало то, что Карлес Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний. Кроме того, прокуратура настаивает на задержании еще четверых экс-членов каталонского правительства, которые проигнорировали вызов на слушание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о бывшем советнике по вопросам здравоохранения Тони Комине, экс-советнике по культуре Луисе Пуче, экс-советнике по сельскому хозяйству Меричелу Серрету, бывшему советнику по образованию Кларе Понсанти. Они находятся в Брюсселе.
По словам юристов, бельгийские власти будут обязаны экстрадировать в Испанию экс-главу правительства Каталонии Пучдемона, если Мадрид выдаст ордер на его арест. Сам бывший глава Каталонии ранее заявлял, что не намерен просить политического убежища в Бельгии.
Напомним, сегодня отстраненные члены правительства и парламента Каталонии были вызваны в Мадрид для дачи показаний. Их обвинили в заговоре, мятеже и растрате госсредств в связи с референдумом о независимости региона. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей автономии на слушание явились девять.
Речь идет о бывшем советнике по вопросам здравоохранения Тони Комине, экс-советнике по культуре Луисе Пуче, экс-советнике по сельскому хозяйству Меричелу Серрету, бывшему советнику по образованию Кларе Понсанти. Они находятся в Брюсселе.
По словам юристов, бельгийские власти будут обязаны экстрадировать в Испанию экс-главу правительства Каталонии Пучдемона, если Мадрид выдаст ордер на его арест. Сам бывший глава Каталонии ранее заявлял, что не намерен просить политического убежища в Бельгии.
Напомним, сегодня отстраненные члены правительства и парламента Каталонии были вызваны в Мадрид для дачи показаний. Их обвинили в заговоре, мятеже и растрате госсредств в связи с референдумом о независимости региона. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей автономии на слушание явились девять.
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