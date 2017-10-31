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    Испания приостановила действие резолюции о независимости Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman
    Испания приостановила действие резолюции о независимости Каталонии

    Испания приостановила действие резолюции о независимости Каталонии

    Испания приостановила действие резолюции о независимости Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman

    • Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.

    Действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии приостановлено. Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, во вторник конституционный суд Испании принял к рассмотрению ходатайство правительства Испании против отделения Каталонии, что автоматически останавливает действие резолюции, принятой каталонским парламентом 27 октября.

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    Напомним, после утверждения парламентом Каталонии независимости региона Мадрид ввел в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполняет обязанности главы региона до тех пор вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. Правительство Каталонии также было освобождено от своих обязанностей.

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    Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в понедельник заявил о подаче исков против руководителей женералитета и членов парламента, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Мадрид обвиняет их в мятеже и растрате государственных денег. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в настоящее время находится в Бельгии, но заявляет, что никто из каталонских политиков, включая его самого, не планирует просить там убежища.

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