Испания приостановила действие резолюции о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.
Действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии приостановлено. Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, во вторник конституционный суд Испании принял к рассмотрению ходатайство правительства Испании против отделения Каталонии, что автоматически останавливает действие резолюции, принятой каталонским парламентом 27 октября.
Напомним, после утверждения парламентом Каталонии независимости региона Мадрид ввел в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполняет обязанности главы региона до тех пор вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. Правительство Каталонии также было освобождено от своих обязанностей.
Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в понедельник заявил о подаче исков против руководителей женералитета и членов парламента, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Мадрид обвиняет их в мятеже и растрате государственных денег. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в настоящее время находится в Бельгии, но заявляет, что никто из каталонских политиков, включая его самого, не планирует просить там убежища.
Напомним, после утверждения парламентом Каталонии независимости региона Мадрид ввел в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполняет обязанности главы региона до тех пор вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. Правительство Каталонии также было освобождено от своих обязанностей.
Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в понедельник заявил о подаче исков против руководителей женералитета и членов парламента, которые причастны к объявлению независимости Каталонии. Мадрид обвиняет их в мятеже и растрате государственных денег. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в настоящее время находится в Бельгии, но заявляет, что никто из каталонских политиков, включая его самого, не планирует просить там убежища.
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