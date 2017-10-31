Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд

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    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд

    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд

    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд

    Отстраненных от должностей членов правительства Каталонии и бывшего главу региона вызвали в суд для дачи показаний.

    Смещенный глава Каталонии Карлес Пучдемон и члены отправленного в отставку правительства региона вызваны в испанский суд для дачи показаний. Слушания запланированы на 2 и 3 ноября. Всего в суд должны явиться 14 человек, передает РИА Новости.

    Накануне в отношении бывшего руководства региона были поданы судебные иски. Пучдемона и членов женералитета обвиняют в мятеже, призывам к восстанию и в растрате государственных средств. Национальная судебная палата Испании приняла иски к рассмотрению.

    Напомним, Пучдемон сейчас находится в Брюсселе, куда он прибыл, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании независимого судебного процесса.

    смотретьПучдемон назвал условия своего возвращения в Каталонию
    Пучдемон назвал условия своего возвращения в Каталонию
    Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона.

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