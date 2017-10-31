Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд

Отстраненных от должностей членов правительства Каталонии и бывшего главу региона вызвали в суд для дачи показаний.
Смещенный глава Каталонии Карлес Пучдемон и члены отправленного в отставку правительства региона вызваны в испанский суд для дачи показаний. Слушания запланированы на 2 и 3 ноября. Всего в суд должны явиться 14 человек, передает РИА Новости.
Накануне в отношении бывшего руководства региона были поданы судебные иски. Пучдемона и членов женералитета обвиняют в мятеже, призывам к восстанию и в растрате государственных средств. Национальная судебная палата Испании приняла иски к рассмотрению.
Напомним, Пучдемон сейчас находится в Брюсселе, куда он прибыл, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании независимого судебного процесса.
Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона.
Накануне в отношении бывшего руководства региона были поданы судебные иски. Пучдемона и членов женералитета обвиняют в мятеже, призывам к восстанию и в растрате государственных средств. Национальная судебная палата Испании приняла иски к рассмотрению.
Напомним, Пучдемон сейчас находится в Брюсселе, куда он прибыл, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании независимого судебного процесса.
Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона.
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