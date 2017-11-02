Каталонские чиновники дают показания в суде в Мадриде

В Мадрид в национальную судебную палату для дачи показаний прибыли бывшие члены правительства Каталонии. Их вызвали на слушание по обвинению в заговоре, мятеже и растрате госсредств в связи с референдумом о независимости региона.
Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек. Первым планировали допросить замглавы правительства автономии Ориола Жункераса. При этом его руководитель Карлес Пучдемон опубликовал накануне заявление, что останется в Брюсселе, где будет дожидаться справедливого решения суда.
Кроме того, в Верховный суд Испании были вызваны экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще пять бывших депутатов. Их адвокаты попросили перенести заседание на более поздний срок, чтобы их подзащитные успели подготовиться, и суд пошел им навстречу. Теперь политики должны явиться в Верховный суд Испании 9 ноября. Но за шестерыми бывшими парламентариями был установлен полицейский надзор, чтобы предотвратить возможные попытки бегства, передает «Интерфакс». По испанскому закону, например, за призыв к мятежу грозит до 30 лет тюрьмы.
Между тем председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес заявил, что неявка бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона и экс-советников его правительства может обернуться для них выдачей ордера на арест, сообщает РИА Новости.
Напомним, 27 октября Каталония утвердила резолюцию о независимости, после чего сенат Испании активировал 155-ю статью конституции, которая ограничивает самоуправление региона. Позже правительство Каталонии было отправлено в отставку.
Кроме того, в Верховный суд Испании были вызваны экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще пять бывших депутатов. Их адвокаты попросили перенести заседание на более поздний срок, чтобы их подзащитные успели подготовиться, и суд пошел им навстречу. Теперь политики должны явиться в Верховный суд Испании 9 ноября. Но за шестерыми бывшими парламентариями был установлен полицейский надзор, чтобы предотвратить возможные попытки бегства, передает «Интерфакс». По испанскому закону, например, за призыв к мятежу грозит до 30 лет тюрьмы.
Между тем председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес заявил, что неявка бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона и экс-советников его правительства может обернуться для них выдачей ордера на арест, сообщает РИА Новости.
Напомним, 27 октября Каталония утвердила резолюцию о независимости, после чего сенат Испании активировал 155-ю статью конституции, которая ограничивает самоуправление региона. Позже правительство Каталонии было отправлено в отставку.
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