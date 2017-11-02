Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Члены правительства Каталонии, находящиеся в Брюсселе, отказались явиться в суд

    комментировать

    Члены правительства Каталонии, находящиеся в Брюсселе, отказались явиться в суд

    Члены правительства Каталонии, находящиеся в Брюсселе, отказались явиться в суд

    Члены бывшего правительства Каталонии, в числе которых экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, отказались явиться в Национальную судебную палату для дачи показаний.

    Об этом говорится в официальном заявлении, подписанном «законным правительством Каталонии», сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что бывших членов женералитета, обвиняемых в организации мятежа и растрате госсредств, вызвали для дачи показаний. Им грозит до 30 лет тюрьмы. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату в Мадриде.

    смотретьПучдемон назвал условия своего возвращения в Каталонию
    Пучдемон назвал условия своего возвращения в Каталонию
    Напомним, Карлес Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. А Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона. Пучдемон отправился в Брюссель, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании проведения независимого судебного процесса.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru