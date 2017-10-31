Пучдемон назвал условия своего возвращения в Каталонию

Сотни журналистов собрались у
пресс-клуба в Брюсселе. Они ждали бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, чтобы задать главный вопрос — зачем он отправился в бельгийскую столицу? Действительно ли собрался просить политического убежища — ведь на родине ему грозит арест за призывы к мятежу и 30 лет тюрьмы?
Карлес Пучдемон приехал в Брюссель накануне, причем не напрямую из Барселоны, а через Марсель. Связаться с ним и понять, где и с кем он проводит время, было невозможно. Сегодня он появился перед журналистами. Сотни фото- и телекамер в крошечном неприспособленном для подобных мероприятий помещении Брюссельского пресс-клуба. Любопытная деталь: бельгийские власти дали понять отстраненному президенту Каталонии, что ни одной официальной площадки ему предоставлено не будет никогда. Итак, почему Брюссель и зачем приехал? Неужели действительно, чтобы попросить политического убежища?
Карлес Пучдемон: «Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище. Я здесь потому, что это — столица Европы, и я намерен как законный глава Каталонии говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии. Действия Мадрида мотивированы стремлением не к правосудию, а к мести. И если испанское правительство даст нам гарантии, что в отношении всех нас, в особенности меня, будет проводиться независимый судебный процесс, то мы готовы незамедлительно вернуться в Каталонию».
Кроме того, Пучдемон заявил, что не намерен вмешиваться в бельгийскую политику. От него открестились и фламандские националисты, дескать они Пучдемона к себе не приглашали. Единственная встреча, которая у него состоялась накануне, — с известным адвокатом Полем Бекертом, который в свое время защищал интересы баскских сепаратистов из группировки ЭТА.
Поль Бекерт, адвокат: «Я уже пробовал получать разрешение для четырех испанцев, так что это в принципе реально. По закону Бельгию как страну ЕС можно просить об убежище, но это непросто, и все четыре раза я получал отказ. Но этих испанцев подозревали в терроризме, а Пучдемон не подозревается в терроризме. Если вас подозревают в терроризме, вам точно откажут».
Впрочем, как долго Пучдемон сможет находиться в Бельгии, да и в другой европейской стране? Испанские власти его обвиняют в госперевороте, что означает 30 лет тюрьмы. И как только против Пучдемона будет выписан международный ордер на арест, любое государство ЕС должно будет подчиниться.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
Карлес Пучдемон: «Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище. Я здесь потому, что это — столица Европы, и я намерен как законный глава Каталонии говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии. Действия Мадрида мотивированы стремлением не к правосудию, а к мести. И если испанское правительство даст нам гарантии, что в отношении всех нас, в особенности меня, будет проводиться независимый судебный процесс, то мы готовы незамедлительно вернуться в Каталонию».
Кроме того, Пучдемон заявил, что не намерен вмешиваться в бельгийскую политику. От него открестились и фламандские националисты, дескать они Пучдемона к себе не приглашали. Единственная встреча, которая у него состоялась накануне, — с известным адвокатом Полем Бекертом, который в свое время защищал интересы баскских сепаратистов из группировки ЭТА.
Поль Бекерт, адвокат: «Я уже пробовал получать разрешение для четырех испанцев, так что это в принципе реально. По закону Бельгию как страну ЕС можно просить об убежище, но это непросто, и все четыре раза я получал отказ. Но этих испанцев подозревали в терроризме, а Пучдемон не подозревается в терроризме. Если вас подозревают в терроризме, вам точно откажут».
Впрочем, как долго Пучдемон сможет находиться в Бельгии, да и в другой европейской стране? Испанские власти его обвиняют в госперевороте, что означает 30 лет тюрьмы. И как только против Пучдемона будет выписан международный ордер на арест, любое государство ЕС должно будет подчиниться.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
Комментарии