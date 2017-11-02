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    Пучдемон обвинил Мадрид в «покушении на демократию»

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    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman
    Пучдемон обвинил Мадрид в «покушении на демократию»

    Пучдемон обвинил Мадрид в «покушении на демократию»

    Пучдемон обвинил Мадрид в «покушении на демократию»
  • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman

    • Отстраненный от должности глава женералитета Карлес Пучдемон заявил, что власти Испании арестовали «легитимное правительство Каталонии» за то, что остались верны своему народу и выполняли его демократический выбор в пользу независимости.

    Своими мыслями Пучдемон, до сих пор находящийся в Брюсселе, поделился в Twitter.

    Карлес Пучдемон: «Легитимное правительство Каталонии помещено в тюрьму за свои идеи и за то, что оно осталось верным мандату, утвержденному парламентом Каталонии».


    Как передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, Пучдемон потребовал от властей Испании освободить всех арестованных каталонских политиков.

    Карлес Пучдемон: «То, что произошло сегодня, — тяжелейшее покушение на демократию».

    Напомним, ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест самого Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний. Кроме того, прокуратура настаивает на задержании еще четверых экс-членов каталонского правительства, которые проигнорировали вызов на слушание.

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