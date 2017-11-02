Пучдемон обвинил Мадрид в «покушении на демократию»

Отстраненный от должности глава женералитета Карлес Пучдемон заявил, что власти Испании арестовали «легитимное правительство Каталонии» за то, что остались верны своему народу и выполняли его демократический выбор в пользу независимости.
Своими мыслями Пучдемон, до сих пор находящийся в Брюсселе, поделился в Twitter.
Карлес Пучдемон: «Легитимное правительство Каталонии помещено в тюрьму за свои идеи и за то, что оно осталось верным мандату, утвержденному парламентом Каталонии».
Как передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, Пучдемон потребовал от властей Испании освободить всех арестованных каталонских политиков.
Карлес Пучдемон: «То, что произошло сегодня, — тяжелейшее покушение на демократию».
Напомним, ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест самого Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний. Кроме того, прокуратура настаивает на задержании еще четверых экс-членов каталонского правительства, которые проигнорировали вызов на слушание.
Карлес Пучдемон: «Легитимное правительство Каталонии помещено в тюрьму за свои идеи и за то, что оно осталось верным мандату, утвержденному парламентом Каталонии».
El legítim @govern de Catalunya empresonat per les seves idees i per haver estat lleials al mandat aprovat pel @parlament_cat pic.twitter.com/cys5S5qpIu— Carles Puigdemont (@KRLS) 2 ноября 2017 г.
Как передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, Пучдемон потребовал от властей Испании освободить всех арестованных каталонских политиков.
Карлес Пучдемон: «То, что произошло сегодня, — тяжелейшее покушение на демократию».
Напомним, ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест самого Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний. Кроме того, прокуратура настаивает на задержании еще четверых экс-членов каталонского правительства, которые проигнорировали вызов на слушание.
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