Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Пучдемон не будет скрываться от ордера на арест

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    Пучдемон не будет скрываться от ордера на арест

    Пучдемон не будет скрываться от ордера на арест

    Пучдемон не будет скрываться от ордера на арест
  • Фото: Reuters © 2017

    • Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не планирует скрываться от европейского ордера на арест и готов подчиниться решению бельгийского правосудия.

    Такое заявление сделал адвокат Пучдемона Поль Бекарт в эфире бельгийского телеканала RTBF.

    Поль Бекарт, адвокат: «Он намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать».

    Бекарт также добавил, что в случае, если все юридические инстанции Бельгии подтвердят ордер на арест, Пучдемон будет передан Испании.

    Ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний.

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