Пучдемон не будет скрываться от ордера на арест

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не планирует скрываться от европейского ордера на арест и готов подчиниться решению бельгийского правосудия.
Такое заявление сделал адвокат Пучдемона Поль Бекарт в эфире бельгийского телеканала RTBF.
Поль Бекарт, адвокат: «Он намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать».
Бекарт также добавил, что в случае, если все юридические инстанции Бельгии подтвердят ордер на арест, Пучдемон будет передан Испании.
Ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний.
Поль Бекарт, адвокат: «Он намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать».
Бекарт также добавил, что в случае, если все юридические инстанции Бельгии подтвердят ордер на арест, Пучдемон будет передан Испании.
Ранее прокуратура Испании потребовала выдать международный ордер на розыск и арест Карлеса Пучдемона. Причиной для этого стало то, что Пучдемон не явился в национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний.
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