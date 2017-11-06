Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Суд Брюсселя условно освободил Пучдемона и его соратников

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    Суд Брюсселя условно освободил Пучдемона и его соратников

    Суд Брюсселя условно освободил Пучдемона и его соратников

    Суд Брюсселя условно освободил Пучдемона и его соратников
  • Фото: Associated Press © 2017, Olivier Matthys

    • Правосудие Бельгии приняло решение об условном освобождении членов бывшего правительства Каталонии.

    Как передает Reuters , судья освободил бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников на определенных условиях. Слушания в суде Брюсселя делились почти 10 часов. Карлес Пучдемон и бывшие члены каталонского правительства освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией.

    Газета Le Soir пишет, что, в соответствии с решением суда, Пучдемон и его соратники не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, являться по всем вызовам юридических и полицейских властей Бельгии.

    В воскресенье бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов правительства региона добровольно сдались бельгийской полиции. Испания направила властям Бельгии ордера на арест Пучдемона и его соратников. На решение об экстрадиции отведено около 60 дней. Пучдемон заявил, что не пытается скрыться от правосудия. Адвокаты каталонского политика называют выдвинутые против него обвинения необоснованными и политически мотивированными, а грозящее Пучдемону наказание в виде 30 лет лишения свободы — чрезмерным.

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    Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить парламент автономии, отправить ее правительство в отставку и назначить выборы. Официальный Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям страны.

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