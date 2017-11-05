Испанские страсти: почему экс-глава Каталонии прячется по бельгийским отелям

События в Испании могут положить начало новой эры во всем Евросоюзе. Результаты каталонского референдума отменили, израсходованные на него деньги назвали растратой, после чего события стали развиваться в детективном жанре. Из
штаб-квартиры Евросоюза заявили, что не предоставят убежища бывшему каталонскому лидеру. Каталонцы в шоке поняли: раз убежище, следовательно, убежал.
Вся неделя в Европе прошла в поисках Карлеса Пучдемона и ответа на вопрос: как жить в этой новой реальности? Сначала Пучдемон исчез из Барселоны. Его искали по всей Европе с одним только вопросом: что дальше? Поползли слухи, что он едет в Бельгию. Журналисты встречали каждый рейс из Барселоны, но Пучдемона в самолетах не было. Он сначала на машине доехал до Марселя, потом оттуда самолетом прилетел в Брюссель.
Только через сутки папарацци нашли экс-главу Каталонии и сфотографировали на выходе из отеля, после чего он собрал вещи и снова исчезает. Если верить слухам, его видели то в одном, то в другом отеле, но в одном и том же ареале, примерно на расстоянии одного километра от здания штаб-квартиры ЕС.
Карлес Пучдемон: «Я здесь нахожусь, чтобы не случилось очередной волны насилия, к выбору которого склонилось испанское правительство. Я всегда призывал к диалогу, а не жестокости. Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия».
Житель Барселоны: «Так нельзя делать. Ты преступил закон и потом уезжаешь, прячешься в Брюсселе и ждешь, как все разрешится?»
Житель Барселоны: «Он — трус. Когда он был окружен своими соратниками, он говорил все эти речи и требования. Сейчас, когда за ним пришел закон, он бежит, потому что боится ответить за произошедшее».
Житель Барселоны: «Возмущен его поведением, которое показало, что он трус и организатор беспорядков».
Житель Барселоны: «Члены ЕС никогда его не поддержат, потому что он идет против конституции, против закона и демократии в Испании».
Восемь каталонских политиков, которые поддержали Пучдемона, сейчас уже сидят в тюрьме без права выхода под залог. Им вменяют мятеж, угрозу безопасности Испании и растрату государственных средств. Каждому из них может грозить до 50 лет тюрьмы.
Хосе Мануэль Маза, генеральный прокурор Испании: «Прокуратура, следуя ее конституционному мандату по соблюдению правосудия, защиты законности, прав граждан и общественных интересов, предъявила обвинения Пучдемону и политическим лидерам Каталонии, которые своими решениями и действиями в последние годы создали институциональный кризис в Каталонии, завершившийся односторонним провозглашением независимости, совершенным с полным презрением к конституции».
Бесконечно прятаться невозможно. Бельгийская полиция очень легко вычислит беглеца посреди Брюсселя, но Пучдемон пытается манипулировать и заявляет, что подчинится любому решению европейских властей, если они гарантируют, что его демократические права не будут нарушены при выдаче в Мадрид.
Бельгийское правительство уже сформулировало свою позицию: жизни и здоровью Пучдемона при выдаче в Мадрид ничто не угрожает, но не понятно, зачем ему оставаться в Бельгии. На решение об экстрадиции отведено около 60 дней. За это время бельгийцы должны определиться, выдают они или не выдают Пучдемона Мадриду.
Только через сутки папарацци нашли экс-главу Каталонии и сфотографировали на выходе из отеля, после чего он собрал вещи и снова исчезает. Если верить слухам, его видели то в одном, то в другом отеле, но в одном и том же ареале, примерно на расстоянии одного километра от здания штаб-квартиры ЕС.
Карлес Пучдемон: «Я здесь нахожусь, чтобы не случилось очередной волны насилия, к выбору которого склонилось испанское правительство. Я всегда призывал к диалогу, а не жестокости. Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия».
Житель Барселоны: «Так нельзя делать. Ты преступил закон и потом уезжаешь, прячешься в Брюсселе и ждешь, как все разрешится?»
Житель Барселоны: «Он — трус. Когда он был окружен своими соратниками, он говорил все эти речи и требования. Сейчас, когда за ним пришел закон, он бежит, потому что боится ответить за произошедшее».
Житель Барселоны: «Возмущен его поведением, которое показало, что он трус и организатор беспорядков».
Житель Барселоны: «Члены ЕС никогда его не поддержат, потому что он идет против конституции, против закона и демократии в Испании».
Восемь каталонских политиков, которые поддержали Пучдемона, сейчас уже сидят в тюрьме без права выхода под залог. Им вменяют мятеж, угрозу безопасности Испании и растрату государственных средств. Каждому из них может грозить до 50 лет тюрьмы.
Хосе Мануэль Маза, генеральный прокурор Испании: «Прокуратура, следуя ее конституционному мандату по соблюдению правосудия, защиты законности, прав граждан и общественных интересов, предъявила обвинения Пучдемону и политическим лидерам Каталонии, которые своими решениями и действиями в последние годы создали институциональный кризис в Каталонии, завершившийся односторонним провозглашением независимости, совершенным с полным презрением к конституции».
Бесконечно прятаться невозможно. Бельгийская полиция очень легко вычислит беглеца посреди Брюсселя, но Пучдемон пытается манипулировать и заявляет, что подчинится любому решению европейских властей, если они гарантируют, что его демократические права не будут нарушены при выдаче в Мадрид.
Бельгийское правительство уже сформулировало свою позицию: жизни и здоровью Пучдемона при выдаче в Мадрид ничто не угрожает, но не понятно, зачем ему оставаться в Бельгии. На решение об экстрадиции отведено около 60 дней. За это время бельгийцы должны определиться, выдают они или не выдают Пучдемона Мадриду.
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