СМИ: бойню в техасской церкви устроил бывший пилот ВВС США

Власти США предполагают, что мужчина, открывший стрельбу в баптистской церкви в небольшом техасском городке, не имел связей с террористическими организациями. Следователи изучают его публикации в соцсетях.
Американский телеканал CBS News со ссылкой на представителей властей сообщает, что мужчина, устроивший стрельбу в церкви в американском штате Техас, скорее всего, не имел связей с террористическими группировками. СМИ называют и имя подозреваемого: Девин Келли. По сведениям журналистов, он родился в 1991 году, проживал в пригороде Сан-Антонио и был женат.
Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне утверждает, что «на определенном этапе Келли был пилотом ВВС США». А телеканал CNN цитирует слова пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек о том, что «Девин Келли ранее состоял в ВВС США, занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико, где прослужил с 2010 года до его увольнения». Келли был уволен с военной службы в 2014 году с позором: по решению военного трибунала, с лишением прав и привилегий. Причины, по которым Дэвина Келли судили, не называют.
В ходе расследования следователи изучают публикации Келли в соцсетях. Журналисты утверждают, что на одном из снимков на странице Келли была фотография его полуавтоматической винтовки AR-15, из которой он открыл огонь по прихожанам баптистской церкви.
Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин сообщил, что жертвами бойни в американском городке Саутерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети.
В перестрелку с Келли вступил местный житель. Убийца пытался сбежать с места преступления на автомобиле и позже был обнаружен мертвым. Что стало причиной его смерти, ранение или самоубийство, пока не сообщается, это покажут результаты экспертизы.
К расследованию привлечены сотрудники ФБР и других спецслужб. Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и пообещал оказать властям штата Техас всю необходимою помощь.
Дональд Трамп, президент США: «Этот дьявольский поступок произошел тогда, когда семьи были в священном месте. Мы не можем выразить словами боль и всю печаль, которую мы чувствуем».
Американский лидер также распорядился на четыре дня, до 9 ноября, в память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе приспустить американские флаги на всех государственных учреждениях в стране и за рубежом.
Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне утверждает, что «на определенном этапе Келли был пилотом ВВС США». А телеканал CNN цитирует слова пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек о том, что «Девин Келли ранее состоял в ВВС США, занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико, где прослужил с 2010 года до его увольнения». Келли был уволен с военной службы в 2014 году с позором: по решению военного трибунала, с лишением прав и привилегий. Причины, по которым Дэвина Келли судили, не называют.
В ходе расследования следователи изучают публикации Келли в соцсетях. Журналисты утверждают, что на одном из снимков на странице Келли была фотография его полуавтоматической винтовки AR-15, из которой он открыл огонь по прихожанам баптистской церкви.
Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин сообщил, что жертвами бойни в американском городке Саутерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети.
В перестрелку с Келли вступил местный житель. Убийца пытался сбежать с места преступления на автомобиле и позже был обнаружен мертвым. Что стало причиной его смерти, ранение или самоубийство, пока не сообщается, это покажут результаты экспертизы.
К расследованию привлечены сотрудники ФБР и других спецслужб. Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и пообещал оказать властям штата Техас всю необходимою помощь.
Дональд Трамп, президент США: «Этот дьявольский поступок произошел тогда, когда семьи были в священном месте. Мы не можем выразить словами боль и всю печаль, которую мы чувствуем».
Американский лидер также распорядился на четыре дня, до 9 ноября, в память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе приспустить американские флаги на всех государственных учреждениях в стране и за рубежом.
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