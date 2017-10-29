Пучдемон может получить убежище в Бельгии

Бельгийский госсекретарь по вопросам миграции сообщил, что смещенный президент Каталонии может попросить убежища в этой стране.
Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон может запросить убежища в Бельгии. Об этом в воскресенье заявил бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.
По словам Франкена, такая просьба от Пучдемона пока не поступала, однако ранее бельгийские СМИ сообщали, что смещенный президент Каталонии планирует просить убежища в одной из европейских стран, передает «Интерфакс».
Напомним, что испанское правительство может отдать Пучдемона под суд из-за резолюции о независимости Каталонии, принятой в обход испанских законов. Сам Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет.
Тео Франкен, госсекретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции: «Наблюдая обстановку, давление Мадрида и предвидя возможный тюремный приговор, который он рискует получить, можно задаться вопросом, будет ли у него адекватный судебный процесс. Это создает для нас деликатную дипломатическую ситуацию в отношениях с Испанией… Вопрос должен решать бельгийский судья. И есть еще процедура убежища. Если он получит убежище, то будет трудно экстрадировать его в Испанию».
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
По словам Франкена, такая просьба от Пучдемона пока не поступала, однако ранее бельгийские СМИ сообщали, что смещенный президент Каталонии планирует просить убежища в одной из европейских стран, передает «Интерфакс».
Напомним, что испанское правительство может отдать Пучдемона под суд из-за резолюции о независимости Каталонии, принятой в обход испанских законов. Сам Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет.
Тео Франкен, госсекретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции: «Наблюдая обстановку, давление Мадрида и предвидя возможный тюремный приговор, который он рискует получить, можно задаться вопросом, будет ли у него адекватный судебный процесс. Это создает для нас деликатную дипломатическую ситуацию в отношениях с Испанией… Вопрос должен решать бельгийский судья. И есть еще процедура убежища. Если он получит убежище, то будет трудно экстрадировать его в Испанию».
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
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