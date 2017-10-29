Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву урегулирования» на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал переговоры спецпредставителя Госдепа США по Украине с Петром Порошенко.
Действия спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера парадоксальным образом способствуют ухудшению ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал в воскресенье российский сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву».
Накануне Волкер провел в Киеве переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, а также со спикером и депутатами Верховной рады. Волкер охарактеризовал встречу как «хорошую», а затем заявил, что США «активно изучают» вопрос о поставках Украине оружия. По словам спецпредставителя США, эта тема не вызывает резких противоречий, так как оружие Украина будет использовать для самозащиты.
Ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Впрочем, позднее выяснилось, что размер помощи ограничится 150 млн долларов. Порошенко же признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
Алексей Пушков: «Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву».
Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 октября 2017 г.
Накануне Волкер провел в Киеве переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, а также со спикером и депутатами Верховной рады. Волкер охарактеризовал встречу как «хорошую», а затем заявил, что США «активно изучают» вопрос о поставках Украине оружия. По словам спецпредставителя США, эта тема не вызывает резких противоречий, так как оружие Украина будет использовать для самозащиты.
Ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Впрочем, позднее выяснилось, что размер помощи ограничится 150 млн долларов. Порошенко же признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
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