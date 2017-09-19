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  • 19.09, 08:12

    Порошенко: сенат США одобрил идею выделить Украине $0,5 млрд и летальное оружие

    10 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Порошенко: сенат США одобрил идею выделить Украине $0,5 млрд и летальное оружие

    Порошенко: сенат США одобрил идею выделить Украине $0,5 млрд и летальное оружие

    Порошенко: сенат США одобрил идею выделить Украине $0,5 млрд и летальное оружие
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Порошенко рассказал, как США подарят Украине локаторы и корабли и будут лечить украинских солдат в американских госпиталях.

    Информация о том, что сенат Конгресса США подписал проект военного бюджета на будущий год, который предусматривает выделить на нужды Украины 500 млн долларов и летальное оружие оборонного характера, появилось на странице украинского президента Порошенко в Facebook
    в ночь на вторник.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства. Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны».

    Выступая накануне в американской военной академии West Point Порошенко заявил, что «США остаются мировым лидером в предоставлении практической помощи армии Украины».

    Порошенко также сообщил, что расходы на военный бюджет Украины уже превысили 6% ВВП: «цифра, которая намного больше, чем обязательства для страны НАТО», цитирует «Интерфакс».

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