Американские сенаторы приняли военный бюджет на 2018 год: $692 млрд

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год. На военные нужды Соединенные Штаты выделят 692 миллиарда долларов.
За документ проголосовало подавляющее большинство из сотни американских сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года, напоминает РИА Новости.
Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. В итоге представители верхней палаты американского парламента одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.
В проекте бюджета предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов, что даже больше, чем изначально запрашивал Белый дом. Еще весной Трамп собирался увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов.
В документе также содержится норма, предусматривающая возможность Вашингтона отказаться от выполнения одной из статей российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение об этом должно быть принято Конгрессом после изучения доклада, который обязан представить президент США. В докладе должен содержаться анализ того, производит ли Россия «крылатые ракеты наземного базирования или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 км до 5,5 тысячи км».
Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. В итоге представители верхней палаты американского парламента одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.
В проекте бюджета предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов, что даже больше, чем изначально запрашивал Белый дом. Еще весной Трамп собирался увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов.
В документе также содержится норма, предусматривающая возможность Вашингтона отказаться от выполнения одной из статей российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение об этом должно быть принято Конгрессом после изучения доклада, который обязан представить президент США. В докладе должен содержаться анализ того, производит ли Россия «крылатые ракеты наземного базирования или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 км до 5,5 тысячи км».
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