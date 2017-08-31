Макфол: Трамп не допустит поставок летального оружия Украине

Бывший посол США в России заявил, что
из-за Трампа поставок летального оружия на Украину не будет.
Президент США Дональд Трамп — основной противник идеи снабжения Украины летальным оружием, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол. Не желая дальнейшего ухудшения отношений с Россией, президент США будет препятствовать поставкам американского оружия, сообщил дипломат в интервью украинскому изданию «Обозреватель».
Несмотря на решение Пентагона расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны, скорее всего, летальное оружие в страну поставляться не будет, так как окончательное решение будет за Трампом, а он эту идею не одобряет.
Майкл Макфол, бывший посол США в РФ: «Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи. И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США. Если принять во внимание политику США по отношению к России и Украине, я не уверен в окончательном решении. Думаю, оно все же не будет принято».
Несмотря на решение Пентагона расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны, скорее всего, летальное оружие в страну поставляться не будет, так как окончательное решение будет за Трампом, а он эту идею не одобряет.
Майкл Макфол, бывший посол США в РФ: «Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи. И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США. Если принять во внимание политику США по отношению к России и Украине, я не уверен в окончательном решении. Думаю, оно все же не будет принято».
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