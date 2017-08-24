США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.
Министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил об усилении сотрудничества стран, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».
Ранее в Министерстве обороны США сообщали о подготовке плана отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Также о поставках летального оружия на Украину призывал сенатор Джон Маккейн. Он заявлял, что летальное оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе».
Сегодня на Украине празднуют День независимости. В честь праздника в Киеве прошел военный парад с участием НАТО. На Крещатике устроили выставку «Мощь непокоренных», на которой показали 67 экспонатов армейской техники. Открывая экспозицию, Порошенко заявил, что часть боевых машин прямо с Крещатика отправится воевать в ДНР.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».
Ранее в Министерстве обороны США сообщали о подготовке плана отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Также о поставках летального оружия на Украину призывал сенатор Джон Маккейн. Он заявлял, что летальное оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе».
Сегодня на Украине празднуют День независимости. В честь праздника в Киеве прошел военный парад с участием НАТО. На Крещатике устроили выставку «Мощь непокоренных», на которой показали 67 экспонатов армейской техники. Открывая экспозицию, Порошенко заявил, что часть боевых машин прямо с Крещатика отправится воевать в ДНР.
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