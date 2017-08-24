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  • 24.08, 17:43

    США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов

    7 комментариев

    США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов

    США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.

    Министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил об усилении сотрудничества стран, передает ТАСС.

    Джеймс Мэттис, министр обороны США: «У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины».

    Ранее в Министерстве обороны США сообщали о подготовке плана отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Также о поставках летального оружия на Украину призывал сенатор Джон Маккейн. Он заявлял, что летальное оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе».

    смотретьВ Киеве состоялся парад с участием военных из 9 стран НАТО
    В Киеве состоялся парад с участием военных из 9 стран НАТО
    Сегодня на Украине празднуют День независимости. В честь праздника в Киеве прошел военный парад с участием НАТО. На Крещатике устроили выставку «Мощь непокоренных», на которой показали 67 экспонатов армейской техники. Открывая экспозицию, Порошенко заявил, что часть боевых машин прямо с Крещатика отправится воевать в ДНР.

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