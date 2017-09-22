США отказались поставлять летальное оружие Украине

Соединенные Штаты не будут поставлять Украине летальное оружие. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.
Комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, Пётр Порошенко отметил, что речи о поставках Киеву американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не идет.
Однако, по его словам, Украина получила твердые обязательства от американских партнеров по поставке средств радиоэлектронной борьбы, способных сделать украинские вооруженные силы более эффективными.
Порошенко назвал переговоры «очень продуктивными», добавив, что Украина сама производит «эффективные противотанковые ракеты».
Ранее на этой неделе Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что сенат Конгресса США подписал проект военного бюджета на будущий год, который предусматривает выделение на нужды Украины 500 млн долларов и предоставление летального оружия оборонного характера.
Однако, по его словам, Украина получила твердые обязательства от американских партнеров по поставке средств радиоэлектронной борьбы, способных сделать украинские вооруженные силы более эффективными.
Порошенко назвал переговоры «очень продуктивными», добавив, что Украина сама производит «эффективные противотанковые ракеты».
Ранее на этой неделе Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что сенат Конгресса США подписал проект военного бюджета на будущий год, который предусматривает выделение на нужды Украины 500 млн долларов и предоставление летального оружия оборонного характера.
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