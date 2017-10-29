Барс и Лялька
ТВ-Эфир
Барс и Лялька

    Волкер назвал «хорошей» встречу с Порошенко в Киеве

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Волкер назвал «хорошей» встречу с Порошенко в Киеве

    Волкер назвал «хорошей» встречу с Порошенко в Киеве

    Волкер назвал «хорошей» встречу с Порошенко в Киеве
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что провел «хорошую встречу» с президентом Петром Порошенко.

    Курт Волкер: «Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко».

    Волкер прибыл в Киев накануне. Помимо Порошенко, он встретился со спикером и депутатами Верховной рады. Темой обсуждения была ситуация в Донбассе, в частности вопрос о миротворцах. Как заявили в Киеве по итогам встреч, Волкер не исключил, что резолюция Совбеза ООН по введению миротворцев в Донбасс может быть готова до конца года.

    Критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границей. Причем именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга. На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил, что не может себе этого представить.

    Украинские власти настаивают на том, что в Донбасс должна быть введена миссия миротворцев, причем они должны располагаться на границе с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эта процедура должна быть согласована с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться они могут только на линии соприкосновения. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия занимает гибкую позицию по данному вопросу.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru