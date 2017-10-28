Порошенко обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

В Киеве состоялись переговоры президента Украины Пётра Порошенко и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.
На встрече стороны согласовали шаги по осуществлению международного присутствия в Донбассе.
Пресс-служба Петра Порошенко: «Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе как в рамках усилий в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция), так и на международных площадках, прежде всего в Совбезе ООН».
Украинский лидер и американский спецпредставитель подчеркнули принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей.
Американский дипломат прибыл в Киев накануне. Он уже встретился со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Украинский парламентарий сообщил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении стране оборонного летального оружия, сообщает РИА Новости.
Ранее Порошенко сообщил, что американские власти подписали проект военного бюджета на будущий год, который предусматривает выделение на нужды Украины 500 млн долларов и летальное оружие оборонного характера.
Пресс-служба Петра Порошенко: «Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе как в рамках усилий в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция), так и на международных площадках, прежде всего в Совбезе ООН».
Украинский лидер и американский спецпредставитель подчеркнули принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей.
Американский дипломат прибыл в Киев накануне. Он уже встретился со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Украинский парламентарий сообщил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении стране оборонного летального оружия, сообщает РИА Новости.
Ранее Порошенко сообщил, что американские власти подписали проект военного бюджета на будущий год, который предусматривает выделение на нужды Украины 500 млн долларов и летальное оружие оборонного характера.
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