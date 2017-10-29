Волкер заявил об активном обсуждении в США поставок оружия Киеву

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможности передачи Киеву американского оружия.
По словам Волкера, сейчас в Вашингтоне «активно изучают» вопрос о поставках оружия Украине. При этом спецпредставитель США заявил, что этот вопрос не относится к разряду вызывающих резкие противоречия.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным».
Также Волкер рассказал о переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые состоялись в Белграде 7 октября. По словам Волкера, переговоры были «конструктивными», но достичь прорывов на них не удалось, передает ТАСС.
Отметим, что ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Впрочем, позднее выяснилось, что размер помощи ограничится 150 млн долларов. Порошенко же признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным».
Также Волкер рассказал о переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые состоялись в Белграде 7 октября. По словам Волкера, переговоры были «конструктивными», но достичь прорывов на них не удалось, передает ТАСС.
Отметим, что ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Впрочем, позднее выяснилось, что размер помощи ограничится 150 млн долларов. Порошенко же признался, что речи о поставках летального оружия не идет.
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