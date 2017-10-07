Сурков и Волкер обсудили в Белграде перемирие на востоке Украины

Помощник президента РФ и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине провели переговоры в Белграде.
О переговорах Владислава Суркова и Курта Волкера сообщил в субботу министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.
Встреча прошла в закрытом режиме в одной из гостиниц Белграда. Сурков и Волкер обсуждали перемирие на востоке Украины. Волкер сообщал в четверг, что одной из тем переговоров станет ускорение реализации минских соглашений.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятия важных решений сегодня не планировалось, переговоры должны были стать своеобразной «сверкой часов».
Встреча прошла в закрытом режиме в одной из гостиниц Белграда. Сурков и Волкер обсуждали перемирие на востоке Украины. Волкер сообщал в четверг, что одной из тем переговоров станет ускорение реализации минских соглашений.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятия важных решений сегодня не планировалось, переговоры должны были стать своеобразной «сверкой часов».
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