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    Сурков и Волкер обсудили в Белграде перемирие на востоке Украины

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    Сурков и Волкер обсудили в Белграде перемирие на востоке Украины

    Сурков и Волкер обсудили в Белграде перемирие на востоке Украины

    Помощник президента РФ и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине провели переговоры в Белграде.

    О переговорах Владислава Суркова и Курта Волкера сообщил в субботу министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

    Встреча прошла в закрытом режиме в одной из гостиниц Белграда. Сурков и Волкер обсуждали перемирие на востоке Украины. Волкер сообщал в четверг, что одной из тем переговоров станет ускорение реализации минских соглашений.

    Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятия важных решений сегодня не планировалось, переговоры должны были стать своеобразной «сверкой часов».

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