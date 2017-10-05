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    Волкер анонсировал новую встречу с Сурковым

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    Волкер анонсировал новую встречу с Сурковым

    Волкер анонсировал новую встречу с Сурковым

    Спецпредставитель США по Украине объявил о запланированных переговорах с помощником президента РФ Сурковым.

    Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Переговоры пройдут 7 октября в Белграде. Об этом Волкер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

    Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как ускорить исполнение Минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины».




    Предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась в Минске 21 августа. По словам Суркова, переговоры были «полезными и конструктивными».

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