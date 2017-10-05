Волкер анонсировал новую встречу с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине объявил о запланированных переговорах с помощником президента РФ Сурковым.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Переговоры пройдут 7 октября в Белграде. Об этом Волкер сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как ускорить исполнение Минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины».
Предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась в Минске 21 августа. По словам Суркова, переговоры были «полезными и конструктивными».
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как ускорить исполнение Минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины».
Will meet Russian counterpart Oct 7 in Belgrade to discuss how to catalyze Minsk implementation and restore Ukraine's territorial integrity.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 4 октября 2017 г.
Предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась в Минске 21 августа. По словам Суркова, переговоры были «полезными и конструктивными».
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