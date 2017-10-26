Глава Каталонии отменил выступление об ответных мерах на действия Мадрида

Внимание всего мира сегодня было приковано к Каталонии. В прессе появились сообщения, что Карлес Пучдемон, глава регионального правительства, днем объявит о том, что распускает парламент и назначит внеочередные выборы. Однако этого не произошло.
Заявление Пучдемона якобы должно было стать ответом на действия властей Испании: они готовятся применить статью 155-ю конституции, которая позволит лишить Каталонию автономии. Однако в итоге выступление было отменено.
Карлес Пучдемон должен был объявить согражданам, что независимость Каталонии провозглашена не будет и регион останется автономным в составе Испании, а для урегулирования ситуации 20 декабря проведут внеочередные выборы в местный парламент. Но этого не произошло.
Вероятно, таким образом глава Каталонии хотел сохранить лицо, поскольку вместе с отказом от независимости он должен был выдвинуть ультиматум испанскому правительству. Предполагалось, что он настоит на отказе Испании от применения 155-й статьи конституции, которая позволит управлять регионом напрямую из Мадрида.
Перед референдумом каталонские власти обещали объявить независимость спустя 48 часов после подсчета голосов, однако этого не случилось. Судя по всему, премьеру Испании Рахою надоела подобная ситуация. Испанские власти заявили: несмотря ни на что, завтра в сенате на повестке дня поставят вопрос о введении 155-й статьи конституции. Тем не менее в Мадриде решили подсластить пилюлю и объявили, что войска в Каталонию вводиться не будут.
Где в настоящее время находится Карлес Пучдемон, неизвестно. Он может появиться в здании каталонского парламента, которое огорожено четырьмя полицейскими кордонами. А возмущенные жители тем временем устроили массовую акцию протеста в центре города. Они заявили о том, что их предали и требуют объявления о создании Каталонской Республики, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
В массовой акции протеста приняли участие тысячи студентов, они объявили трехдневную забастовку. Молодые люди вышли на улицы крупнейших городов, в том числе Барселоны.
Шествие в Барселоне стартовало от площади Университета и проследовало по Гран Виа, отмечает ТАСС. Она должно было завершиться у здания парламента Каталонии. Но в середине марша поступила информация об отмене выступления Пучдемона и его намерении распустить местный парламент. После этого студенты пришли на площадь Святого Иакова, где расположен дворец правительства Каталонии.
Между тем сегодня утром сенат Испании получил письмо от Карлеса Пучдемона с возражениями против применения Мадридом 155-й статьи конституции. В своем послании он отметил, что применение этой статьи усугубит ситуацию вокруг региона. Однако его аргументы не убедили сенаторов, передает РИА Новости.
Карлес Пучдемон должен был объявить согражданам, что независимость Каталонии провозглашена не будет и регион останется автономным в составе Испании, а для урегулирования ситуации 20 декабря проведут внеочередные выборы в местный парламент. Но этого не произошло.
Вероятно, таким образом глава Каталонии хотел сохранить лицо, поскольку вместе с отказом от независимости он должен был выдвинуть ультиматум испанскому правительству. Предполагалось, что он настоит на отказе Испании от применения 155-й статьи конституции, которая позволит управлять регионом напрямую из Мадрида.
Перед референдумом каталонские власти обещали объявить независимость спустя 48 часов после подсчета голосов, однако этого не случилось. Судя по всему, премьеру Испании Рахою надоела подобная ситуация. Испанские власти заявили: несмотря ни на что, завтра в сенате на повестке дня поставят вопрос о введении 155-й статьи конституции. Тем не менее в Мадриде решили подсластить пилюлю и объявили, что войска в Каталонию вводиться не будут.
Где в настоящее время находится Карлес Пучдемон, неизвестно. Он может появиться в здании каталонского парламента, которое огорожено четырьмя полицейскими кордонами. А возмущенные жители тем временем устроили массовую акцию протеста в центре города. Они заявили о том, что их предали и требуют объявления о создании Каталонской Республики, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
В массовой акции протеста приняли участие тысячи студентов, они объявили трехдневную забастовку. Молодые люди вышли на улицы крупнейших городов, в том числе Барселоны.
Шествие в Барселоне стартовало от площади Университета и проследовало по Гран Виа, отмечает ТАСС. Она должно было завершиться у здания парламента Каталонии. Но в середине марша поступила информация об отмене выступления Пучдемона и его намерении распустить местный парламент. После этого студенты пришли на площадь Святого Иакова, где расположен дворец правительства Каталонии.
Между тем сегодня утром сенат Испании получил письмо от Карлеса Пучдемона с возражениями против применения Мадридом 155-й статьи конституции. В своем послании он отметил, что применение этой статьи усугубит ситуацию вокруг региона. Однако его аргументы не убедили сенаторов, передает РИА Новости.
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