Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра

    Мадрид отстраняет от власти правительство Каталонии

    комментировать
    Мадрид отстраняет от власти правительство Каталонии

    Мадрид отстраняет от власти правительство Каталонии

    Мадрид отстраняет от власти правительство Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017

    • Правительство Испании на чрезвычайной встрече в субботу приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония.

    Как сообщил на пресс-конференции премьер Испании Мариано Рахой, в Каталонии не ограничивается автономия, лишь отстраняется правительство, которое «вышло за рамки закона», сообщает РИА Новости.

    Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен».

    Судя по всему, руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные выборы.

    Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.

    Мариано Рахой: «Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят».

    смотретьКороль Испании призвал противостоять расколу страны
    Король Испании призвал противостоять расколу страны
    Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru