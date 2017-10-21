Мадрид отстраняет от власти правительство Каталонии

Правительство Испании на чрезвычайной встрече в субботу приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония.
Как сообщил на пресс-конференции премьер Испании Мариано Рахой, в Каталонии не ограничивается автономия, лишь отстраняется правительство, которое «вышло за рамки закона», сообщает РИА Новости.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен».
Судя по всему, руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные выборы.
Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.
Мариано Рахой: «Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят».
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен».
Судя по всему, руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные выборы.
Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.
Мариано Рахой: «Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят».
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
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